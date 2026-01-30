Uno de los linyeras más reconocidos de Cipolletti fue encontrado sin vida en las últimas horas. Benedicto Alarcón era buscado hace varios días por familiares y amigos, ya que no se lo veía en los lugares que solía frecuentar.

El Comisario Inspector Javier Yáñez, Jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, confirmó en declaraciones radiales que una de sus hermanas realizó en la mañana de este viernes la denuncia por la desaparición. Luego de esto se ordenaron los rastrillajes de los lugares que solía frecuentar.

Benito, como se lo conocía popularmente, fue hallado en la zona de la ciudad donde habitualmente pernoctaba. El canal de riego de calles Venezuela y Lago Hess, cerca del parque industrial, era donde dejaba sus pocas pertenencias. Personal policial de la Comisaría 24º trabaja en el lugar mientras se realizan los peritajes de rigor. Aún no hay confirmación oficial sobre las causas del deceso.

Los vecinos lo despiden en redes sociales

La noticia del fallecimiento de "Beno" caló hondo en la comunidad cipoleña. Habitualmente se lo podía ver en la vereda de calle España frente a la plaza San Martín, y al anochecer emprendía su marcha por calle Alem hasta Perón, y de allí hasta la zona de Venezuela donde pasaba la noche.

"Beno vivía en su mundo, no molestaba" comentó publicó una vecina en redes sociales. Una mujer lo definió en ese mismo posteo como "El ambulante de las calles, se va a extrañar. Dios traiga paz a su familia".