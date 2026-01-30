La salud de Máxima Zorreguieta volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se confirmara que debió suspender parte de su agenda oficial por recomendación médica. La decisión llamó la atención porque no es habitual que la reina cancele compromisos protocolares, lo que rápidamente encendió las alarmas tanto en los como en el plano internacional.

Desde su asunción como reina consorte en 2013, Máxima Zorreguieta se convirtió en una de las figuras más queridas de la realeza europea. La argentina logró ganarse el afecto del pueblo holandés gracias a su cercanía, su carisma y su estilo relajado, que la distingue del resto de las monarquías tradicionales.

Además de su rol institucional, Máxima Zorreguieta suele destacarse por sus apariciones públicas, donde combina elegancia y audacia. La reina no teme repetir outfits ni apostar por elecciones disruptivas, algo poco frecuente dentro del protocolo real, lo que la transformó en un ícono de la moda y la espontaneidad.

Por ese motivo, cada uno de sus movimientos es seguido con atención. La suspensión de su agenda a partir del 29 de enero generó inquietud, especialmente porque la monarca había regresado recientemente a los Países Bajos tras un viaje oficial a Nueva York.

Según estaba previsto, Máxima Zorreguieta debía presentarse en Róterdam para participar de un acto del programa “Ayuda con las deudas para todos”, impulsado por la Fundación Financieel Gezond Nederland. Sin embargo, desde Casa Real informaron que no asistiría al evento para evitar especulaciones.

A través de un comunicado oficial, se explicó que Máxima Zorreguieta presenta síntomas compatibles con un cuadro gripal y que, por indicación del cuerpo médico, debe realizar reposo hasta mostrar una mejora en su estado general.

Si bien no se brindaron mayores precisiones sobre su salud, trascendió que días atrás la reina estuvo en Estados Unidos cumpliendo funciones como Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Seguridad Financiera (UNSGSA), en medio de una intensa agenda.

Ahora, la expectativa está puesta en su evolución y en un posible nuevo comunicado oficial. Aunque no hay una fecha confirmada para su regreso, Máxima Zorreguieta tiene pautada una próxima actividad en Pumerend, lo que alimenta la esperanza de que pueda retomar pronto sus compromisos.