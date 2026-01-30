Donald Trump anunció la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), en un movimiento que podría marcar un cambio radical en la política monetaria estadounidense. Warsh, un exmiembro de la junta de la Fed y crítico declarado de la actual gestión, buscará reemplazar a Jerome Powell cuando finalice su mandato en mayo.

Con 55 años y con un historial que incluye haber sido el gobernador más joven en la historia de la Fed a los 35 años, Warsh regresa a la institución tras su paso entre 2006 y 2011. Actualmente se desempeña como investigador en la Hoover Institution y profesor en la Escuela de Negocios de Stanford. Trump lo calificó en su red social Truth Social como "uno de los GRANDES presidentes de la Fed, tal vez el mejor" y afirmó que "nunca te decepcionará".

A pesar de que Warsh ha sido tradicionalmente un "halcón" monetario, apoyando tasas de interés elevadas para controlar la inflación, recientemente ha mostrado respaldo a tasas más bajas y a algunas políticas económicas promovidas por Trump. Esta dualidad refleja la compleja relación entre el candidato y la postura oficial de la Fed, ya que Trump insiste en que la tasa clave debería situarse cerca del 1%, muy por debajo del nivel actual de aproximadamente 3,6%.

Inflación, tasas bajas y recesión

Durante su mandato anterior en la Fed, Warsh expresó preocupación por la aceleración inflacionaria y se opuso a algunas medidas de tasas bajas aplicadas tras la Gran Recesión. Sin embargo, en los últimos meses ha solicitado un "cambio de régimen" y criticó a Powell por involucrarse en temas ajenos al mandato de la Fed, como el cambio climático y la diversidad.

La nominación de Warsh, que debe ser confirmada por el Senado, representa un intento de Trump por aumentar su influencia sobre la Fed, una de las pocas agencias federales independientes. Esta presión ha generado inquietud sobre la autonomía del banco central, especialmente tras la investigación penal iniciada por el Departamento de Justicia sobre Powell, considerada por el presidente de la Fed como un intento de coacción política.

El proceso de selección incluyó una serie de audiencias públicas con varios candidatos, entre ellos el asesor económico Kevin Hassett, el gobernador Christopher Waller y el experto Rick Rieder. Warsh ocuparía inicialmente un puesto en la junta directiva que actualmente ocupa Stephen Miran, para luego aspirar a la presidencia.

Trump ha roto con precedentes al solicitar públicamente recortes de tasas, una práctica evitada históricamente por respeto a la independencia de la Fed. También intentó destituir a Lisa Cook, miembro de la junta, en un intento por asegurar mayoría favorable, aunque la Corte Suprema ha respaldado su permanencia mientras se resuelve su demanda.

Expertos económicos sostienen que la independencia de los bancos centrales es clave para controlar la inflación. Funcionarios electos suelen presionar para bajar tasas y estimular la economía, lo que podría derivar en incrementos de precios. En este contexto, la Fed enfrenta un comité dividido entre quienes priorizan el control inflacionario y quienes ven la necesidad de bajar tasas para reactivar el empleo.

Si Warsh es confirmado, enfrentará desafíos para implementar recortes significativos. La percepción de decisiones motivadas políticamente podría desatar reacciones adversas en los mercados, con ventas de bonos y alzas en las tasas a largo plazo, afectando sectores como el hipotecario.

Warsh colaboró estrechamente con Ben Bernanke durante la crisis financiera de 2008-2009, mostrando en ese período preocupación por la inflación pese a que esta permaneció baja luego de que la Fed redujera sus tasas a casi cero. Se opuso a la compra masiva de bonos del Tesoro en 2011, aunque finalmente accedió a la medida.

En declaraciones recientes, Warsh calificó la política de la Fed como "rota desde hace bastante tiempo" y acusó a la institución de haber cometido "el mayor error en política macroeconómica en 45 años" al permitir que la inflación se disparara en 2021-22, una situación que, según él, dividió al país.