Cerca del mediodía, un camión que transportaba peras perdió una importante cantidad de su carga sobre la Ruta Nacional 22, entre la localidad de Fernández Oro y la ciudad de Allen, generando una serie de accidentes que involucraron a una camioneta y una motocicleta. El derrame de fruta en la calzada causó que los conductores de ambos vehículos perdieran el control y sufrieran despistes.

Afortunadamente, los ocupantes de la camioneta, un matrimonio mayor que viajaba desde Trelew hacia Mendoza por vacaciones, no sufrieron heridas graves. Sin embargo, la motociclista involucrada en el incidente fue trasladada al hospital, aunque se desconoce su estado de salud.

En cuanto al camión, tras el incidente, no se detuvo en el lugar de los accidentes y continuó su marcha. Las autoridades, sin embargo, pudieron identificar al vehículo en Chichinales, luego de que se emitiera una alerta para su localización.

El camión y su trayecto sin detenerse

El Comisario Inspector José González, segundo jefe de la Regional Segunda, explicó a AM550 que el camión involucrado sufrió un desprendimiento de su carga, lo que provocó el despiste de la camioneta. "Nos informaron que en Chichinales identificaron al camión y al conductor que transportaba la carga", informó.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias que llevaron a este lamentable accidente y las posibles responsabilidades del conductor del camión que, pese a los hechos, decidió seguir su camino sin detenerse.

Las víctimas del accidente relatan su angustia

Jorgelina Caneo, quien viajaba en la camioneta junto a su esposo, expresó su angustia ante los hechos: "Venía bien, de vacaciones, pero mi marido intentó frenar para no chocar con los autos que venían adelante, y la camioneta se deslizó por la cantidad de fruta en la ruta. Gracias a Dios estamos bien, pero el vehículo se rompió, y eso tiene que arreglarse. Pero ¿por qué no se levanta la fruta de la ruta?".

Por su parte, Benito Calvo, conductor de la camioneta, relató lo sucedido: "Los autos empezaron a frenar, yo lo hice sobre la fruta para evitar colisionar con los otros vehículos, pero fue peor. La camioneta terminó volcada fuera de la ruta, bajo la banquina".

Calvo, entre lágrimas, añadió que la situación le generará complicaciones económicas, ya que el seguro sólo cubrirá la mitad de los gastos de reparación del vehículo.