La Champions League 2025/26 ya entró en modo eliminación directa. En Budapest, ciudad que también será sede de la gran final el próximo 30 de mayo, se realizó el sorteo de los playoffs que definirán a los últimos clasificados a los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo.

Los equipos ubicados entre el 9° y el 24° puesto de la tabla general conocieron su destino y el azar no tuvo piedad: el camino hacia la gloria quedó marcado por cruces pesados, históricos y con aroma a final anticipada. El más resonante enfrenta a Benfica con Real Madrid, una serie que reúne historia, mística y peso europeo.

Otro de los choques que se roba todas las miradas es el duelo francés entre PSG y Mónaco, mientras que Juventus deberá viajar a Estambul para medirse con Galatasaray en un cruce siempre incómodo. Inter, por su parte, se topará con la sorpresa noruega Bodo Glimt, y Atlético de Madrid tendrá una visita exigente frente a Brujas.

Borussia Dortmund y Atalanta protagonizarán una serie de alto ritmo y presión, Bayer Leverkusen se verá las caras con Olympiacos y Newcastle buscará seguir haciendo ruido cuando enfrente a Qarabag.

Será la segunda temporada consecutiva con este formato de playoffs previos a octavos, una instancia que ya demostró elevar la tensión y multiplicar el espectáculo. La Champions entra en su fase más cruda: acá ya no hay margen de error y cada partido puede ser una despedida.

Cruces de los playoffs de la Champions League

Benfica vs. Real Madrid

Bodo Glimt vs. Inter

Mónaco vs. PSG

Qarabag vs. Newcastle

Galatasaray vs. Juventus

Brujas vs. Atlético de Madrid

Borussia Dortmund vs. Atalanta

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen