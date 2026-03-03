La Federación Costarricense de Fútbol oficializó este lunes la contratación del entrenador argentino Fernando “Bocha” Batista como nuevo director técnico del seleccionado nacional, con la mira puesta en la clasificación para la Copa del Mundo de la FIFA 2030.

En una ceremonia realizada en el Teatro 1887 del Centro Nacional de la Cultura en San José, el presidente de la Federación, Osael Maroto, fue el encargado de presentar al técnico argentino ante la prensa local.

Batista, exdirector de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, llega con la experiencia adquirida en su reciente paso por la selección de Venezuela, donde no logró la clasificación al Mundial de 2026. Sobre este nuevo desafío, afirmó: “Me llega en un momento bueno, adquiriendo cada vez más experiencia, con un recorrido importante en distintas selecciones que me han hecho crecer muchísimo y preparado para el reto de este proyecto que inicia hoy. Estoy muy entusiasmado y preparado para lo que viene”.

Primeras indicaciones del "Bocha" Batista

El entrenador argentino destacó la apertura para convocar a todos los futbolistas durante su gestión: “Todos van a tener su oportunidad cuando empecemos a trabajar. Después veremos la actualidad y el momento de cada uno”. Además, anticipó que mantendrá un diálogo con el experimentado arquero Keylor Navas, quien podría ser convocado por su trayectoria y liderazgo dentro del seleccionado tico.

Batista también resaltó la importancia de la conexión entre las categorías juveniles y la selección mayor: “Sí creo mucho en la conexión entre selección mayor y juveniles, porque es lo que nos va a dar a nosotros los posibles jugadores que van a vestir la camiseta de la selección”.

Fernando Batista, el argentino que dirigirá Costa Rica hacia el Mundial 2030

El técnico argentino afronta un proyecto ilusionante en Costa Rica, un país que, al igual que Venezuela, no estará presente en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, pero que buscará revertir esta situación de cara al ciclo que comienza.