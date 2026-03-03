¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 03 de Marzo, Neuquén, Argentina
OBJETIVO: MUNDIAL 2030

El argentino Fernando "Bocha" Batista dirigirá Costa Rica

El entrenador argentino fue presentado oficialmente por la Federación Costarricense de Fútbol y se ilusiona con el proyecto nacional tras su paso por Venezuela.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 15:50
Fernando Batista, el argentino que dirigirá Costa Rica hacia el Mundial 2030

La Federación Costarricense de Fútbol oficializó este lunes la contratación del entrenador argentino Fernando “Bocha” Batista como nuevo director técnico del seleccionado nacional, con la mira puesta en la clasificación para la Copa del Mundo de la FIFA 2030.

En una ceremonia realizada en el Teatro 1887 del Centro Nacional de la Cultura en San José, el presidente de la Federación, Osael Maroto, fue el encargado de presentar al técnico argentino ante la prensa local.

Batista, exdirector de las selecciones Sub-20 y Sub-23 de Argentina, llega con la experiencia adquirida en su reciente paso por la selección de Venezuela, donde no logró la clasificación al Mundial de 2026. Sobre este nuevo desafío, afirmó: “Me llega en un momento bueno, adquiriendo cada vez más experiencia, con un recorrido importante en distintas selecciones que me han hecho crecer muchísimo y preparado para el reto de este proyecto que inicia hoy. Estoy muy entusiasmado y preparado para lo que viene”.

Primeras indicaciones del "Bocha" Batista

El entrenador argentino destacó la apertura para convocar a todos los futbolistas durante su gestión: “Todos van a tener su oportunidad cuando empecemos a trabajar. Después veremos la actualidad y el momento de cada uno”. Además, anticipó que mantendrá un diálogo con el experimentado arquero Keylor Navas, quien podría ser convocado por su trayectoria y liderazgo dentro del seleccionado tico.

Batista también resaltó la importancia de la conexión entre las categorías juveniles y la selección mayor: “Sí creo mucho en la conexión entre selección mayor y juveniles, porque es lo que nos va a dar a nosotros los posibles jugadores que van a vestir la camiseta de la selección”.

El técnico argentino afronta un proyecto ilusionante en Costa Rica, un país que, al igual que Venezuela, no estará presente en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, pero que buscará revertir esta situación de cara al ciclo que comienza.

