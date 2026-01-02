El mercado sumó un nuevo actor de peso y el tablero volvió a moverse. Inter Miami, el equipo donde brilla Lionel Messi, se metió en la disputa por Matko Miljevic y amenaza con alterar una negociación que parecía encaminada rumbo a Avellaneda. El volante ofensivo de Huracán es uno de los nombres más codiciados del receso y ahora también seduce a las Garzas.

Racing venía avanzando con el Globo para quedarse con el enganche de 24 años, pero en las últimas horas trascendió que Inter Miami lo sigue desde hace tiempo y comenzó a analizar seriamente su incorporación. Hasta ahora no había iniciado contactos formales, pero el interés ya está instalado y genera ruido en el mercado local.

El club estadounidense, que ya aseguró la continuidad de Luis Suárez, ejecutó la opción de compra por Rodrigo De Paul e incorporó al español Sergio Reguilón, todavía cuenta con un cupo disponible como jugador franquicia. En ese escenario, el nombre de Miljevic aparece como una alternativa concreta para reforzar el plantel que encabeza Messi.

Para el mediocampista, la posibilidad de emigrar a la MLS también tiene un condimento extra. Nacido en Florida y representante de la selección de Estados Unidos a nivel internacional, Inter Miami le permitiría mantenerse bajo la órbita del cuerpo técnico del seleccionado norteamericano, en plena carrera rumbo al Mundial 2026. Un detalle no menor para un futbolista que aún no definió su próximo paso.

Por ahora, Miljevic mantiene silencio y no tomó una decisión. Racing espera, Huracán analiza y desde Miami observan con atención. Con Messi como imán y la billetera abierta, las Garzas ya dejaron claro que no piensan quedarse al margen de la pelea.