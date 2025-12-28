Racing Club de Avellaneda celebra en este casi finalizado 2025, los 30 años de Racing Integrado, el departamento institucional que convirtió a la Academia en el primer club de fútbol del mundo en contar con un área permanente destinada a personas con discapacidad, marcando un hito histórico en el deporte y la inclusión social.

“Nos genera un gran orgullo este departamento, no solo por haber sido pioneros, sino también porque más de 330 atletas de diferentes disciplinas pueden tener un espacio solidario, accesible y sobre todo humano”, destaca Diego Milito, presidente del Club, en declaraciones al diario deportivo Marca. Un proyecto que, en sus palabras, no solo es un proyecto deportivo, “es un espacio real donde poder desarrollarse”.

Una historia de superación

Excelencia, respeto, valentía, determinación, inspiración, igualdad, inclusión, resiliencia. Estos son solo algunos de los valores con los que nació, en octubre de 1995, Racing Integrado. En un contexto donde la discapacidad era abordada casi exclusivamente desde una mirada médico-rehabilitadora y los clubes no eran considerados espacios de integración, Racing rompió ese paradigma e incorporó a las personas con discapacidad a la vida institucional, deportiva y social del club. “Fue un hito muy enriquecedor que derribó barreras culturales, sociales y mentales en las estructuras de gobernanza de los clubes”, recuerda Hernán Gliniecki, presidente de Racing Integrado.

Con el paso del tiempo, el departamento consolidó un equipo interdisciplinario de profesionales especializados, orientado a acompañar a las familias y a los deportistas en su desarrollo integral.

Más que fútbol

Tres décadas donde se han logrado muchos hitos. Uno de los más importantes para Gliniecki fue que "el modelo institucional de Racing Club fue llevado a la Asociación del Fútbol Argentino –AFA-, la casa madre del fútbol de nuestro país que, en más de 100 años de vida, nunca había considerado como política institucional la inclusión” hasta ese momento. Esto posibilitó la creación y el crecimiento de la Liga de Fútbol Inclusivo de Clubes de AFA, impulsada por Racing en articulación con la Federación Argentina Paralímpica de Deportistas con Discapacidad intelectual – FADDIN-, que hoy cuenta con más de 3.700 jugadoras y jugadores con discapacidad intelectual en todo el país.

A partir de este desarrollo, numerosos deportistas accedieron a selecciones nacionales. La Selección Argentina de fútbol para personas con discapacidad intelectual, “Los Halcones”, fue subcampeona del mundo en Suecia 2017 y campeona mundial en la Copa Genuine Houston 2025. En esa misma competencia, Racing Club obtuvo el subcampeonato mundial.

En 2019, Racing Club recibió un reconocimiento de FIFA por la campaña “En Racing jugamos todos”, una acción de concienciación que reunió a los planteles masculino, femenino y a los deportistas con discapacidad del club, reforzando el compromiso institucional con la inclusión.

A 30 años de su creación, Racing Integrado continúa proyectándose con nuevos objetivos: ampliar sectores accesibles en el estadio, fortalecer la inserción laboral de personas con discapacidad, sumar deportes y actividades, y profundizar la entrega gratuita de sillas de ruedas a socios de todo el país en articulación con CILSA - Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina-.

Racing Integrado celebra tres décadas como un pilar institucional del club y como una referencia indiscutida de inclusión en el fútbol argentino e internacional.