El Biguá, club emplazado en el Barrio Limay en la ciudad de Neuquén capital, cierra el año de la mejor manera con mejoras en sus instalaciones deportivas como parte del aporte del Programa Clubes Sociales que impulsa el Gobierno provincial. La entidad, ubicada en calle Río Negro 1.630, recibió un aporte de 50 millones de pesos del plan que busca fortalecer la función social de los clubes e instituciones deportivas como espacios de encuentro y desarrollo comunitario.

El aporte forma parte de la gran inversión por más de 4.000 millones de pesos que el Gobierno destinó a 92 clubes de la provincia para mejoras edilicias.

“Este programa refleja una decisión política clara de nuestro gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, de acompañar y fortalecer a los clubes como espacios fundamentales de contención, inclusión y desarrollo comunitario", destacó la secretaria de Deportes y Cultura, María Fernanda Villone. Añadió que "cada inversión que realizamos es una apuesta al deporte como herramienta de integración social, igualdad de oportunidades y construcción de comunidad en toda la provincia”.

Por su parte, Sergio Gómez, integrante de la comisión directiva del club, destacó que el aporte permitió embellecer las instalaciones del club fundado el 11 de febrero de 1942, el primero en ubicarse sobre un brazo del río Limay. “Con este aporte pudimos pintar las instalaciones y también realizamos mantenimiento, reforzando trabajos de electricidad y agua en todo el predio”, contó el dirigente. También resaltó la conclusión de los dos quinchos "que estarán habilitados para esta temporada y que darán una mayor comodidad al socio”. Gómez adelantó que “los próximos aportes los vamos a destinar a remodelar vestuarios, sanitarios como así también terminar con el sembrado de la cancha de fútbol nueva, el solárium para tomar sol y completar el resto de los espacios verdes”.