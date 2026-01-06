El Rally Dakar 2026 no se detiene y este miércoles 7 de enero afronta uno de los primeros grandes puntos de inflexión de la edición con la cuarta etapa, que además inaugura el formato Maratón. Una jornada especial, exigente y estratégica, en la que los pilotos deberán pensar no solo en atacar, sino también en gestionar la mecánica pensando en el día siguiente.

La cuarta etapa llevará al convoy del Dakar desde AlUla hasta un campamento refugio en pleno desierto, sin asistencia convencional al final del día. En motos, Daniel Sanders llega como líder de la general, mientras que en coches el mando ha cambiado y está en manos de Mitch Guthrie, en una jornada donde además motos y coches no comparten recorrido, añadiendo un plus de dificultad a la navegación.

En tanto, el neuquino Juan Santiago Rostan en la divisional Rally2 de motos se posicionó este martes en el puesto 36 de la general de 95 máquinas que quedan en competencia, de las más de 110 que iniciaron el sábado el recorrido en el Prólogo de la prueba. Tras un buen trabajo en carrera, un inconveniente en la navegación terminó con una penalización de 15 minutos, relegándolo en la tercera etapa.

La Etapa 4 del Dakar 2026 marca el inicio de la primera de las dos etapas maratón de esta edición. La jornada partirá desde AlUla y finalizará en un campamento refugio, donde los pilotos dormirán en condiciones mínimas y sin asistencia técnica convencional.

En coches, la etapa contará con 526 kilómetros totales, de los cuales 451 km serán cronometrados, mientras que en motos el recorrido será ligeramente distinto, con 492 km totales y 417 km de especial. Al rodar por trazados separados, los coches no podrán beneficiarse de las trazas de las motos, complicando aún más la navegación.

Un miércoles "bravo"

El terreno combinará grandes espacios abiertos con zonas de zigzag entre relieves accidentados, lo que provocará constantes cambios de ritmo y exigirá una gestión muy fina del vehículo. Al final del día, los participantes llegarán a vivacs separados para motos y coches, con ayuda limitada entre competidores, sin camas, duchas ni asistencia externa, lo que convierte esta etapa en un verdadero ejercicio de resistencia y estrategia.

La Etapa 4 no solo pondrá a prueba la velocidad, sino también la capacidad de supervivencia mecánica, ya que cualquier problema se arrastrará hasta el día siguiente, haciendo de esta maratón uno de los momentos clave del Dakar 2026.

Rostan y su preparación

Tal como es habitual el neuquino comentó sobre lo que viene para él, en la cuarta y quinta etapa en sus redes sociales.

Aseveró que " E𝗧𝗔𝗣𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗔𝗧𝗛𝗢𝗡 ¿𝗗𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔? @dakarrally" y agregó que "son dos días sin asistencia mecánica, lo que significa que todo lo que pase con la moto lo voy a tener que resolver yo mismo o con la ayuda de otros pilotos en el camino. Etapa 4: largo tramo por terreno abierto y exigente, con navegación complicada y pistas que desgastan. No hay margen de error: si algo se rompe, hay que arreglarlo ahí mismo para poder seguir".

Luego en su posteo comentó que "Etapa 5: segundo día seguido de marathon, con más kilómetros y desafíos. La clave va a ser cuidar la moto, mantener la concentración y leer bien el terreno para llegar al vivac y poder recuperar fuerzas".

Finalmente tuvo un comentario risueño para con su padre Santiago Rostan, el Jefe de equipo donde comentó que "dos días sin lavarme la ropa @santiagorostan22… que suerte tenes".

Se vienen dos etapas complejas, exigentes y complicadas y Juan Santiago Rostan está dispuesta a encararlas buscando el objetivo, llegar al final de la prueba entre los veinte mejores.