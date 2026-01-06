La Asociación de fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina 2026, competencia que reúne a equipos de primera división, primera nacional, y ascenso. El Deportivo Rincón hará su segunda presentación en el cuadro principal, luego de una gran campaña en el Torneo Federal A. Además, River y Boca jugarán en febrero.

El elenco del norte neuquino se enfrentará a San Lorenzo de Almagro por la primera instancia del certamen, el viernes 20 de marzo en horario y estadio a definir y con transmisión de TyC Sports.

Los que orientará Pablo Castro esta temporada, se alistan con miras a su tercera temporada en el Torneo Federal A, ya tiene refuerzos confirmados y planificación de pretemporada. EL plantel ya tiene la confirmación de Rodrigo "Petróleo" Herrera, Matías Carreras, Jorge Rossi, el colombiano Jair Julio Blanco y al delantero chileno Alexis Valencia Castro..

Con fecha ya establecida, los de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) podrán llegar con algo de rodaje al partido ante el elenco porteño ya que está planificado que el inicio del certamen que organiza el Consejo Federal A un par de días antes.

El cotejo sería el retiro del fútbol de Héctor Rueda, máximo ídolo del León del Norte

La Copa Argentina entrega un lugar para la Copa Libertadores 2027. El campeón se unirá a la lista de los grandes ganadores de la competencia. Boca lidera el historial con 4 títulos, seguido por River con tres. Luego tiene 1: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes, Central Córdoba, e Independiente Rivadavia de Mendoza.

Pretemporada

Conocida la fecha del encuentro ante San Lorenzo de Almagro, ya se se sabe como será la pretemporada, ya que se definía el arranque de la misma sabiendo la fecha del partido por Copa Argentina.

Se pondrá en marcha el lunes 2 de febrero en Rincón de los Sauces donde se realizarán los primeros días sobre todo de adiestramiento físico. Luego se trasladarán a Cipolletti, donde en la zona de Ferri, como ocurrió en 2025, se hará el cuartel para alistar a los compromisos del año.

Le da margen a los dirigentes y cuerpo técnico, para seguir negociando refuerzos, habría cuatro o cinco en la lista, definir la continuidad o no de varios jugadores del certamen pasado que siguen ligado a la insitución.

En torno a los amistosos, se definirá en las próxímas semanas, si serán en el alto valle de Río Negro y Neuquén, o se trasladarán a Mendoza, como pasó el año pasado, o en su defecto a Bahía Blanca o a la zona de Chubut, Puerto Madryn, Trelew y Rawson.