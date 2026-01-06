Se disputó en Arabia Saudita, la tercera etapa del Rally Dakar 2026, competencia que comienza a perfilar sus candidatos en las diferentes categorías. Entre los argentinos, se destaca la actuación de Luciano Benavides en Motos, y la del neuquino Santiago Rostan en Rally2, quien terminó la etapa en el pelotón medio.

La etapa especial de 421 kilómetros tuvo cambios importantes en la cima. Honda tomó el mando en motos y Ford lidera en autos.

Para Benavides, integrante del equipo oficial KTM, tuvo una gran etapa principalmente en la primera mitad donde lideró, pero luego cedió posiciones cuando Honda tomó el control de la competencia, aun así el salteño se mantiene como 5to en la general.. Tosha Schareina se quedó con la victoria y encabezó un contundente 1-2 de Honda junto a Ricky Brabec.

En Rally2, el neuquino Rostan se posicionó en el puesto 36 de la general de 95 en competencia. Tras un buen trabajo en carrera, un inconveniente en la navegación terminó con una penalización de 15 minutos, relegándolo en la etapa 3.

En autos, el protagonismo argentino llegó en la categoría T3 Challenger, donde Augusto Sanz, piloto de Exaltación de la Cruz, se impuso junto a la neerlandesa Puck Klaassen en la tercera etapa. El binomio quedó como escolta del saudí Yasir Seaidan en la general. Además, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini continúan dentro del Top10, al igual que David Zille y otros representantes nacionales que siguen en competencia.

Este miércoles se disputará la cuarta etapa, la primera parte del tramo maratón, con 417 kilómetros hasta un vivac mínimo y sin asistencia externa, un punto clave que puede volver a alterar el rumbo del Dakar 2026.