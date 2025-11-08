La historia de Enzo Pérez con la camiseta de River está escrita con sangre, sudor y gloria. Y como toda gran leyenda, su capítulo final parece tener una cita marcada en rojo en el calendario: el Superclásico ante Boca. El mendocino de 39 años, referente absoluto del ciclo más exitoso del club en la era moderna, podría disputar este domingo su último cruce frente al eterno rival antes de cerrar su etapa en diciembre.

Todo indica que el capitán no renovará su contrato y se marchará con el pase en su poder, dejando atrás una huella imposible de borrar. Desde su llegada en 2017, Enzo se transformó en el termómetro del equipo, en el alma que supo mantener viva la identidad millonaria en los momentos más calientes.

Gallardo lo tendría entre los titulares para el duelo del domingo, una decisión cargada de simbolismo: el hombre que jugó de arquero en un partido de Copa, el que corrió más que nadie en Madrid y el que se volvió bandera del Monumental, se despide donde siempre fue protagonista.

A lo largo de estos años, Pérez disputó 18 Superclásicos: ganó 8, empató 6 y perdió apenas 4. Fue testigo y partícipe de noches épicas: la Supercopa de Mendoza en 2018, la final de la Libertadores en el Santiago Bernabéu, donde su entrega volvió a ponerlo en el centro de la escena.

Su primer clásico fue derrota por 2-1 en el Monumental, pero pronto cambió la historia. Desde entonces, Enzo fue sinónimo de carácter y temple. En los últimos tres duelos ante Boca, River ganó los tres, y en el último, 2-1 en abril de este año, el mendocino firmó una actuación digna de su legado: orden, precisión y liderazgo.

A lo largo de su carrera, solo una vez le marcó al Xeneize: fue en 2009, con la camiseta de Estudiantes, con un derechazo cruzado inolvidable. Si el destino marca que este será su último Superclásico, no hay dudas de que lo afrontará como siempre: con el alma adelante, el corazón en la camiseta y la mirada fija en la gloria.

Porque si algo define a Enzo Pérez, es eso: la fidelidad a su historia, la de un guerrero que eligió dejarlo todo, siempre, por los colores que lo hicieron eterno.