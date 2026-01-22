Enzo Pérez acaparó buena parte de la atención en el partido de Argentinos Juniors ante Midland por la Copa Argentina, sobre todo a partir de su presencia como titula.

Es que fue el primer partido oficial del Bicho en el 2026 y Nicolás Diez sorprendió con buena parte de su once ideal desde el arranque. Con los hechos consumados, arriesgó más de la cuenta porque no sólo perdió al ex River por una molestia física, sino que también al mediocampista ofensivo Hernán López quien salió en el entretiempo y le colocaron hielo en uno de sus tobillos.

Futbolísticamente, Pérez no gravitó en la mitad de cancha de un equipo muy dinámico, de los mejores de la Liga Profesional. Llegó al descanso y volvió a salir entre los once para jugar el complemento, pero a los 5 minutos sintió la molestia muscular y lo reemplazó Francis Mac Allister.

Al momento de ingresar al banco de suplentes, el ex Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata y River dejó ver su enojo y pateó con fuerza una botella con agua que lo esperaba apoyada sobre el césped. Rápidamente notó la presencia de todas las cámaras enfocándolo y controló sus emociones.

Apenas un par de jugadas más tarde, Midland llegó al empate transitoria del partido que se juega en cancha de Lanús en lo que es la primera llave de la competencia que reúne a todas las categorías profesionales del país.