En la 35° edición de la entrega de los Premios al Deporte de Zapala, Roxana Flores, atleta de la Selección Argentina de Trail, recibió el Arturo Kruuse de Oro 2025. La deportista de 39 años fue la mejor argentina en el Mundial de Canfranc y se coronó Campeona Argentina Master en K42.

La ceremonia se llevó a cabo en el Cine Teatro Municipal de Zapala donde se reconoció a los atletas locales por su esfuerzo, disciplina y resultados durante la temporada.

Emocionada, la ganadora declaró que “amo este deporte, porque desde los 8 años que me dedico a él. Más allá de la competencia, es una terapia, es un cable a tierra y trato de motivar a las personas a que hagan la actividad. Pienso seguir compitiendo mientras pueda, mientras el cuerpo me responda, pero trato de transmitir esa pasión porque es sano, es salud y no todo pasa por la competencia. Hay que disfrutar del deporte, compartirlo y conocer gente”.

Flores, integrante de la Selección Argentina de Trail, participó por quinta vez en un Mundial, logrando el puesto 54 en Canfranc, España, y se consagró Campeona Argentina Master en la prueba K42 de Villa La Angostura, una de las competencias más exigentes del país.

Ganadores de cada disciplina deportiva zapalina fueron