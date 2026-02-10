La reforma laboral, con una versión más liviana que la inicialmente ideada por el gobierno de Javier Milei, será aprobada, en general, muy posiblemente este miércoles, tras un acuerdo formal al que se arribó este martes, según anunció la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

"Hay acuerdo para tratar mañana la primera ley laboral de la democracia, para hacer un cambio estratégico en las relaciones del trabajo”, dijo la senadora de La Libertad Avanza, asegurando que el proyecto "tiene 28 modificaciones consensuadas, y es un dictamen que ha llevado a un buen puerto después de meses de trabajo”.

El acuerdo del gobierno es fundamentalmente con la UCR, el PRO y partidos provinciales. Como ya se anticipara, en el caso de Neuquén, los legisladores que responden al gobernador Rolando Figueroa votarán, en general, a favor de la iniciativa.

La reforma provoca también movilizaciones y paros en contra. Diversos gremios promueven medidas de protesta, también para el miércoles. En Neuquén, los gremios estatales ATE y ATEN se manifestaron en ese sentido.