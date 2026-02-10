Finalmente la Fiesta Nacional de la Confluencia tuvo tres días a puro show, música y actividades en el predio de la Isla 132. A pesar de que el último día fue suspendido a la mitad de la jornada por las complejas condiciones meteorológicas, el evento fue un éxito y todas las demás jornadas se realizaron con normalidad.

La Municipalidad de Neuquén estima que hubo un total de 1.500.000 presentes durante todos los días de evento, quienes fueron a ver a sus artistas favoritos, a participar de las actividades, a disfrutar la oferta gastronómica o simplemente a recorrer el predio.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, detallaron que durante los cuatro días hubo más de 400 atenciones y 8 derivaciones a hospitales. Se realizó un operativo coordinado por el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) que funcionó durante todos los días.

Para asegurar la cobertura sanitaria del evento, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos desplegó 8 Puestos Médicos Avanzados, incluido el SIEN Pediátrico, 40 profesionales, hasta 8 ambulancias según la jornada, 3 vehículos utilitarios de apoyo y 2 Unidades de Respuesta Inmediata (URI), con presencia permanente en todo el predio.

Destacaron que la planificación permitió dar respuesta inmediata a cada requerimiento sanitario durante todo el desarrollo del festival.

El operativo para evacuar la Isla

En cuanto a la evacuación preventiva del último día de fiesta, indicaron que se aplicaron todos los protocolos previstos para la desconcentración ordenada del predio.

Las personas con discapacidad en la zona accesible fueron contenidas en el Puesto Médico Avanzado N.º 1 hasta ser trasladadas de forma segura. En paralelo, se procedió a realizar rastrillajes conjuntos por parte de la Policía de Neuquén, cuadrillas de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y personal de Defensa Civil municipal, recorriendo el predio en ambos sentidos, de norte a sur y viceversa, para verificar que no quedara ningún espectador expuesto a situaciones de riesgo.

Además, se inspeccionaron los distintos puestos y stands para garantizar que las estructuras no ocasionaran daños y se coordinó junto a la Policía el retiro de los feriantes del espacio Neuquén Emprende.

El monitoreo se sostuvo hasta el cierre total del lugar y el último grupo operativo se retiró a las 2.40 de la madrugada, una vez garantizadas todas las condiciones de seguridad.