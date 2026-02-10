Una muy esperada buena noticia llegó esta mañana a la Comarca Andina: comenzó a llover y significó un alivio para los focos de incendio y los brigadistas que aún trabajan intensamente.

Hace más de un mes hay focos encendidos en la zona de Cholila, Chubut, que a pesar de los esfuerzos se apagan y vuelven a encenderse. Esta mañana la naturaleza favoreció a la localidad y aunque las lluvias no extinguieron por completo los incendios, sí fueron suficientes para disminuir su intensidad y fueron un alivio inmediato para la comunidad.

Según el pronóstico oficial, las precipitaciones continuarían entre la tarde y madrugada del miércoles. Desde el operativo en el lugar indicaron que estas condiciones son favorables y que ayudarían a reducir el fuego y facilitar las tareas de enfriamiento y consolidación de líneas de defensa.

Sin embargo se ha advertido que esta mañana hubo problemas para la operación de medios aéreos, debido a las complejas condiciones meteorológicas.

Durante la jornada del lunes se registraron reactivaciones de puntos calientes en diversos sectores de la Ruta 71, mientras que en zonas remotas la caída de árboles de gran porte favoreció la propagación del fuego por fuera de las líneas de defensa existentes.

El principal incendio más cercano está en el Parque Nacional Los Alerces, a pocos kilómetros de la localidad, pero por la dirección del viento se estima que va orientándose hacia Esquel.

Los incendios forestales que afectan el sector han consumido hasta el momento cerca de 60 mil hectáreas, dejando una devastación que marca el paisaje de la región. El descenso de temperatura y lluvias en la próxima semana podrían significar un panorama favorable para el operativo, aunque el viento sigue complicando el avance del fuego.