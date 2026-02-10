El encuentro tuvo un arranque parejo, con jugadas rápidas y sin un dominador claro, Deportivo Berazategui quedó con el triunfo ante Independiente de Neuquén por 64 a 59 en el estadio del Complejo Municipal Ducilo, en el partido que inauguró ayer lunes la semana del Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina de basquetbol,

La jugadora del partido fue en las locales Julieta Vázquez, con 13 de valoración y 14 puntos. En el equipo de Remolina se volvió a destacar Martina Torres, con 19 de valoración y 17 unidades, más los 20 puntos que aportó Laila Raviolo.

Todo fue golpe por golpe, con presión constante de ambos equipos que provocó varias pérdidas. En el segundo cuarto, Berazategui logró el quiebre y empezó a controlar el juego a partir de la defensa y la efectividad desde el perímetro. De esta manera el local se fue al descanso largo del primer tiempo arriba por 39 a 21.

En la segunda mitad, Independiente salió más eficaz y preciso, con mayor ritmo ofensivo, y logró meterse nuevamente en partido. A partir de la presión, consiguió reducir la diferencia a cinco puntos. Sin embargo, el local manejó mejor las acciones en el tramo final y, con sus tiros a media distancia, selló la victoria por 64 a 59.

Esta noche, con Unión Florida en Platense

Este martes desde las 21.30 enfrentará en el estadio Ciudad de Vicente López de Platense a Unión Florida, que en las últimas horas cambió la localía, ya que habitualmente oficia como anfitrión en "El Templo del Rock" el estadio de Obras Sanitarias,. que hoy fue cerrado por duelo por la muerte del presidente de la Confederación Argentina de Basquetbol (CAB) y presidente de la institución de Núñez, Fabián Borro en horas del mediodía. El cotejo estuvo a punto de suspenderse, pero privó entender el esfuerzo de las neuquinas de afrontar la gira a Buenos Aires y los gastos que insume y se decidió jugarlo.

En Unión Florida el presente reciente no es el esperado, con una racha de tres derrotas consecutivas en condición de local y que impactaron de lleno en su ubicación dentro de la tabla. La última caída fue ante Obras por 68 a 61, en un encuentro que dejó como dato saliente el regreso de Carla Miculka al plantel. En el plano individual, Sol Depetris fue la máxima anotadora con 12 puntos, seguida por Natalia Tondi y Nija Collier (11 cada una) y Sol Laviero (10).