Tras un lunes marcado por el debut de los primeros tenistas argentinos, hoy el Argentina Open tuvo y tendrá el estreno de más raquetas nacionales. Juan Manuel Cerúndolo fue el primer albiceleste en decretar su avance a la segunda ronda al vencer 6-2 y 6-2 al alemán Daniel Altmaier. Con el duelo entre Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña como el plato fuerte del día, también harán sus presentaciones Mariano Navone, Facundo Díaz Acosta y Federico Coria.

Luego de un inicio con solamente un triunfo argentino sobre tres encuentros, la jornada del Lawn Tennis Club promete acciones de alto vuelo. Tomás Etcheverry (54°) superó ayer a Andrea Pellegrino en sets corridos y espera por sus compatriotas, con el menor de los Cerúndolo ya habiendo logrado el objetivo. Navone enfrentará a Emilio Nava, Díaz Acosta se medirá ante el chileno Alejandro Tabilo, en tanto que Federico Coria tiene un difícil duelo frente a Matteo Berrettini y Román Burruchaga buscará dejar atrás la final perdida en el Challenger de Rosario que lo tuvo protagonizando un mal momento personal en la previa frente al serbio Laslo Djere.

El duelo de la jornada será el choque entre compatriotas: Ugo Carabelli (47°) y sexto preclasificado, se medirá ante Comesaña (63°). El Brujo llega con el impulso de haberse consagrado campeón del Challenger de Rosario el pasado fin de semana. Será el primer partido ATP entre ambos, ya que solamente se habían cruzado en un Future en Brasil, con triunfo del porteño sobre el marplatense. El ganador de ese duelo podría con Navone si el oriundo de 9 de Julio le gana a Nava.

Juanma Cerúndolo no dejó dudas

El argentino llegaba con confianza luego de una buena semana en el Challenger de Rosario y afrontaba un debut exigente frente a un rival que lo había superado en tres de los cuatro cruces previos. Sin embargo, la Computadora impuso condiciones desde el comienzo y nunca dejó dudas: un quiebre temprano le permitió tomar el control del partido en el primer set para luego conseguir otra ruptura que redondeó el 6-2.. Firme desde el fondo de la cancha y siendo preciso con la derecha, Cerúndolo se mantuvo agresivo para sacar dos breaks consecutivos y redondear el doble 6-2. En la próxima ronda se medirá con el español Pedro Martínez.