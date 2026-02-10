Un joven de 23 años intentó arrojarse desde el puente peatonal ubicado sobre Ruta 7, en la intersección con Doctor Ramón, en la ciudad de Neuquén. El episodio se registró este martes en una zona de alta circulación vehicular y peatonal.

Tras un aviso que alertaba sobre una persona con intenciones de atentar contra su propia vida, personal de la Comisaría Cuarta del barrio Alta Barda se dirigió al lugar, en cercanías de la Avenida Ricardo Alfonsín.

Al arribar, los efectivos constataron que el joven se encontraba del lado externo de la estructura, sobre la baranda del puente, en una situación de riesgo extremo.

Operativo de rescate y asistencia médica

Ante la gravedad del escenario, los uniformados avanzaron con cautela y lograron sujetarlo para retirarlo de la zona de peligro. La intervención policial permitió evitar que el joven se arrojara a la cinta asfáltica de la Ruta 7.

El procedimiento se realizó siguiendo protocolos de actuación para este tipo de emergencias.

Traslado al hospital Castro Rendón

Minutos después, una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) se presentó en el lugar para asistir al joven.

Luego de una primera evaluación médica, fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde se aplicó el protocolo correspondiente en el marco de la Ley de Prevención del Suicidio.

Desde fuentes oficiales se indicó que el accionar conjunto entre la Policía del Neuquén y el SIEN fue determinante para preservar la integridad física del joven.

Servicio: líneas de asistencia en crisis

En Argentina, las personas que atraviesan una crisis emocional o situaciones vinculadas a la salud mental pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con:

Línea 135 (Centro de Asistencia al Suicida)

(54-11) 5275-1135 desde todo el país

Servicios de emergencia locales como el SIEN en Neuquén

La atención está disponible las 24 horas y forma parte de las políticas de prevención y acompañamiento en salud mental.