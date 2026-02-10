¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Febrero, Neuquén, Argentina
Retornos que alivian

Boca recupera a dos piezas de sus lesionados para jugar contra Platense

El volante chileno y el atacante ex Tigre volvieron a trabajar a las órdenes de Úbeda y podrían pelear por un lugar en el once el domingo en La Bombonera.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 16:57
Palacios superó su sinovitis y apunta reaparecer contra Platense.

Luego de una derrota que dejó muchos interrogantes, Boca pudo encontrar un poco de alivio con respecto a la recuperación de dos lesionados: Carlos Palacios y Lucas Janson entrenaron con el grupo y ya están disponibles para jugar. El chileno dejó atrás una sinovitis y el ex Tigre hizo lo propio con un desgarro, por lo que Claudio Úbeda podrá contar con ellos para el partido del domingo en La Bombonera frente a Platense.

Palacios no había sido convocado en lo que va del año debido a esta sinovitis en la rodilla derecha que lo tiene a maltraer desde el año pasado. Por su parte, Janson se desgarró el músculo oblicuo abdominal izquierdo luego de ser titular en el debut ante Deportivo Riestra y quedó afuera de las canchas un par de semanas. Ambos cumplieron con los tiempos de recuperación y esta semana pudieron entrenar sin molestias.

Palacios y Janson, presentes entre el grupo que trabajó ayer.

Por decisión de Úbeda, el plantel no tuvo día libre ayer y arrancó antes los trabajos en el Predio de Ezeiza. Otro de los que estuvo presente fue Edinson Cavani, quien no fue al banco ante Vélez a pesar de haber completado algunos entrenamientos la semana anterior, y espera ser tenido en cuenta por el Sifón contra Platense.

