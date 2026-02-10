Luego de una derrota que dejó muchos interrogantes, Boca pudo encontrar un poco de alivio con respecto a la recuperación de dos lesionados: Carlos Palacios y Lucas Janson entrenaron con el grupo y ya están disponibles para jugar. El chileno dejó atrás una sinovitis y el ex Tigre hizo lo propio con un desgarro, por lo que Claudio Úbeda podrá contar con ellos para el partido del domingo en La Bombonera frente a Platense.

Palacios no había sido convocado en lo que va del año debido a esta sinovitis en la rodilla derecha que lo tiene a maltraer desde el año pasado. Por su parte, Janson se desgarró el músculo oblicuo abdominal izquierdo luego de ser titular en el debut ante Deportivo Riestra y quedó afuera de las canchas un par de semanas. Ambos cumplieron con los tiempos de recuperación y esta semana pudieron entrenar sin molestias.

Palacios y Janson, presentes entre el grupo que trabajó ayer.

Por decisión de Úbeda, el plantel no tuvo día libre ayer y arrancó antes los trabajos en el Predio de Ezeiza. Otro de los que estuvo presente fue Edinson Cavani, quien no fue al banco ante Vélez a pesar de haber completado algunos entrenamientos la semana anterior, y espera ser tenido en cuenta por el Sifón contra Platense.