Sea cuál sea el resultado de los partidos revanchas en la primera llave de playoffs del Federal Amateur habrá consecuencias deportivas en más de una institución regional y en La Chacra de Neuquén Capital se vive el cruce más esperado con Independiente siendo local de La Amistad el sábado desde las 17.

El rojo golpeó primero en Cipolletti y llega a casa con la ventaja de haber ganado 1 a 0 los primeros 90 minutos con el gol de Ciro Clemente. Ariel Danilo de Viedma será el juez del cruce entre dos clubes con buenos planteles, armados para llegar bien lejos en esta temporada, pero se cruzaron demasiado pronto entre sí.

Hasta Bariloche irá el segundo de los neuquinos en esta instancia. San Patricio ganó como local en la ida 1 a 0 y ahora deberá defender la ventaja en cancha de Estudiantes a partir de las 18 con el control de Darío Macchi de la Liga Deportiva Confluencia. Mientras que Alianza de Cutral Co tendrá una cruzada difícil en Villa Regina, ante un gran marco de público visitará a Atlético desde las 17 después de lo que fue derrota en el Coloso del Ruca Quimey 2 a 1 como local. Ezequiel Choque de Bariloche controlará las acciones.

Atlético Regina será local ante Alianza, después de haber ganado en Cutral Co 2 a 1. Se espera un gran marco en la cancha del Albo.

En domingo

Para el domingo, Sportsman será local del Deportivo Roca a partir de las 19 en Choele Choel. Leandro Gatica de Neuquén tendrá a su cargo las acciones en un mano a mano que fue empate en el Luis Maiolino (2 a 2).

Finalmente, en Comodoro Rivadavia, Jorge Newbery será local de la CAI a partir de 17 con el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti de Río Colorado. En la ida disputada en el Estadio Municipal de la ciudad chútense fue empate sin goles.