Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios son dos personalidades acostumbradas a resaltar dentro y fuera del circuito tenístico. Como ya habían anticipado ambos en varias ocasiones durante el año, protagonizarán "La batalla de los sexos". Este famoso encuentro, que ya se realizó de forma oficial tres veces, los enfrentará en una misma pista, el Coca-Cola Arena, este 28 de diciembre en Dubái.

La número uno del mundo se medirá ante el actual número 652 del ránking mundial, que llegó a ser el 13° en 2016 y fue subcampeón de Wimbledon en 2022.

"Estoy muy orgullosa de representar al tenis femenino. Respeto mucho el talento de Nick, pero que no se equivoque, voy a dar lo mejor de mí", declaró la bielorrusa al darse a conocer dónde y cuándo se llevará a cabo el partido.

Luego de varios años, se volverán a enfrentar un hombre y una mujer en una cancha de tenis. En la previa, hubo declaraciones cruzadas entre ambos. Sabalenka se mostró confiada y dejó su pronóstico: «Será un partido de alto nivel y en el que le voy a dar una paliza. Ciento por ciento«. Luego, Kyrgios aseguró que ganará con facilidad, "Me causa gracia que ella pueda pensar que puede ganar. ¿De verdad crees que tengo que dar el 100 %? Estoy totalmente concentrado porque represento a los hombres", sostuvo.

Para este particular duelo, habrán reglas especiales para equiparar las diferencias físicas y biológicas entre los rivales. Una de ellas será que habrá un solo servicio, en vez de dos, como sucede normalmente. Esto priorizará la precisión por encima de la potencia.

Además, habrá una modificación en las medidas de la cancha: el lado de Sabalenka medirá un 9% menos que el lado de Kyrgios. Este cambio fue avalado por estudios sobre el desplazamiento promedio entre hombres y mujeres. Estas reglas buscarán la paridad del encuentro, para generar un partido más parejo y competitivo. El ganador se decidirá al mejor de tres sets, con un supertiebreak en el último set si es necesario.

Este encuentro fue organizado por Evolve, la agencia de marketing que tiene los derechos de ambos jugadores. Este tipo de partido ocurre luego de varios años. La primera vez que ocurrió un choque de tal dimensión fue en 1973, cuando se midieron Bobby Riggs contra la histórica Billie Jean King, que se llevó la victoria en sets corridos, contra un rival 25 años mayor. Luego, hubo otro enfrentamiento más adelante: en 1992 se vieron las caras Jimmy Connors y Martina Navratilova, con triunfo para el estadounidense por 7-5 y 6-2.

La Batalla de los sexos será este domingo 28 de diciembre desde las 13 (Hora Argentina), con transmisión de ESPN y Disney+.