La dirigencia de Boca Juniors recibió una propuesta para enfrentar al Napoli en un partido amistoso que se disputaría en el estadio Diego Armando Maradona de Italia. El amor compartido que ambas instituciones profesan por el Diego fue el principal motor detrás de esta invitación, que busca hermanar a dos clubes unidos por la figura del Diez.



El encuentro tendría además un propósito especial: marcar el inicio de las obras de ampliación del estadio napolitano con vistas a la Eurocopa 2032, donde Italia será una de las sedes. El proyecto contempla una inversión cercana a los 150 millones de euros para construir un tercer anillo que añadirá capacidad para 10 mil espectadores adicionales.

El estadio napolitano será ampliado, se incrementaría en 10.000 lugares más

Sin embargo, el principal obstáculo para concretar el partido es la apretada agenda de ambos equipos. Con el Mundial programado entre el 11 de junio y el 19 de julio, sumado a los compromisos locales e internacionales de Boca y Napoli, las fechas disponibles son escasas y la logística resulta extremadamente compleja de coordinar.



Paralelamente, el Xeneize también recibió otra oferta de un empresario para jugar un amistoso en Miami contra un rival por definir, aunque tampoco prosperó por las mismas razones de calendario. La dirigencia boquense prefiere que los partidos de preparación se realicen en Argentina, probablemente en la Bombonera durante la pretemporada que arranca el 2 de enero, con la posibilidad de algún encuentro adicional en el interior del país.