Pablo “Pitu” Barrientos tomó una decisión que lo aleja del sur y lo acerca de lleno al centro de la política de San Lorenzo. El actual presidente de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia confirmó que en los próximos meses se mudará a Buenos Aires, dejará la conducción del club patagónico y se sumará al mundo azulgrana con vistas al proceso electoral que se viene en Boedo.

El anuncio lo realizó en declaraciones radiales a Cien Punto Uno, donde explicó que su salida de Newbery es una consecuencia lógica de la mudanza. “No va a pasar mucho tiempo”, adelantó sobre el traslado, y fue claro al marcar que no puede sostener una gestión a distancia: “En el día a día uno tiene que estar. Si no, sería un desastre”.

Consultado sobre su futuro inmediato, Barrientos no esquivó el tema San Lorenzo y dejó una frase que encendió el radar político: “Seguramente me iré a vivir unos meses a Buenos Aires y seguramente estaré en algún lugar en San Lorenzo”. Además, remarcó que considera este un buen momento personal para aportar desde su experiencia dirigencial.

La decisión implica el cierre de una etapa en Jorge Newbery, club al que seguirá ligado desde lo afectivo. “Los que somos de Newbery vamos a estar toda la vida desde el lugar que me toque”, aseguró, aunque ratificó que no continuará como presidente una vez concretada la mudanza.

Antes de dar el paso, Barrientos hizo un balance positivo de su gestión y destacó el presente institucional del “Lobo”. “El club lo dejamos muy lindo, con una reestructura bastante sólida”, señaló, y expresó plena confianza en quienes quedarán al frente de la conducción diaria.

Mientras tanto, en Boedo empiezan a tomar nota. La llegada de Barrientos a Buenos Aires no será solo un cambio geográfico: también puede marcar el inicio de un nuevo actor en el escenario político de San Lorenzo, en un año que promete movimientos, alianzas y definiciones clave.