Una frase dicha dentro de la casa de Gran Hermano volvió a sacudir al reality más visto del país. Esta vez, la protagonista del revuelo fue Danelik, quien quedó en el centro de la polémica después de que se viralizara un video donde menciona una supuesta situación ocurrida en el confesionario. El episodio activó rápidamente la reacción de la producción y abrió un debate sobre posibles sanciones.

En el fragmento que comenzó a circular en redes sociales, Danelik conversa con otra participante y lanza una frase que despertó sospechas. En ese intercambio, la jugadora afirma que “en el confesionario me pasaron uno”. La referencia a un cigarrillo de marihuana generó sorpresa entre los seguidores del programa y puso el foco sobre lo que realmente pudo haber ocurrido dentro del espacio más reservado de la casa.

El tema tomó mayor dimensión cuando el video llegó a los programas de espectáculos. Allí comenzaron a surgir versiones sobre la reacción de la producción de Gran Hermano. En ese contexto se reveló lo que estaba ocurriendo detrás de cámara: “Hay un escándalo tremendo en la casa de Gran Hermano ahora y con reunión en este momento”.

El mismo informe televisivo también expuso el enojo que provocó el episodio dentro del equipo del reality. “Cuando ven este video, obviamente la producción se enoja muchísimo, hoy hablé con ellos y están furiosos”. Según se contó, Danelik fue convocada a dar explicaciones por el comentario que había quedado registrado en cámara. Al ser consultada sobre lo que había dicho, la participante intentó bajarle el tono a la situación y respondió: “Es un chiste”.

Durante el análisis del caso también se recordó por qué este tipo de situaciones generan tanta sensibilidad dentro del formato. “Acá me pongo serio y voy a lo grave: en España cuando se hizo Gran Hermano Revolución hubo un caso de abuso sexual de una participante, ingresaron alcohol a la casa”. A partir de ese antecedente, se explicó el criterio que rige en la versión argentina del programa: “Vos no podés hacer chistes con marihuana ni con alcohol. En la fiesta de los sábados a los participantes no se les ingresa alcohol, por cualquier situación que ocurra”.

Las medidas de control dentro del reality también quedaron expuestas durante el debate. “Las valijas están escaneadas”. A esa explicación se sumó el testimonio de una ex participante que reforzó el funcionamiento del sistema de ingreso a la casa: “Es imposible pasar algo. Te revisan toda la valija. Te revisan los peluches que llevás”.

Mientras el tema crecía en los medios, también trascendió que el caso ya estaba siendo evaluado por los responsables del programa. “Ahora en estos momentos hay una reunión con toda la producción. También se lo llamó a Santiago del Moro. Primero, y atención con esto, se le va a imprimir una sanción a esta participante”.

Desde el entorno del canal, en paralelo, comenzó a circular una versión oficial sobre lo ocurrido dentro de Gran Hermano. “A mí lo que me dicen de las más altas esferas de GH y de Telefe es que no hubo marihuana. Siempre hay que desconfiar de la versión oficial, vos lo sabés. Oficialmente me dicen que no es marihuana, que fue una broma y que van a tomar cartas en el asunto. La única duda es: ‘¿Tomamos medidas sin usarlo para el show o lo usamos para el show?’”.