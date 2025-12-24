Senillosa volvió a posicionarse como un punto de encuentro para las actividades al aire libre con la realización la segunda edición del Torneo de Pesca de Carpas, que tuvo lugar durante el fin de semana a orillas del río Limay y convocó a vecinos, pescadores deportivos y visitantes de la región.

Una propuesta que combinó aprendizaje y competencia. La actividad se desarrolló en dos instancias principales. Por un lado, se llevó adelante una clínica de pesca, pensada tanto para quienes se inician en la actividad como para aficionados que buscan mejorar sus técnicas. Por otro, se realizó la competencia de pesca de carpas, eje central del torneo, que reunió a participantes en un clima de camaradería y respeto por la naturaleza.

Desde la organización destacaron que el Torneo de Pesca de Carpas en Senillosa no solo apunta a fortalecer la pesca deportiva, sino también a impulsar el turismo local y fomentar el uso responsable del río Limay, uno de los principales atractivos naturales de la zona.

A lo largo de la jornada, numerosas familias y visitantes se acercaron al lugar para acompañar la actividad, disfrutar del paisaje y compartir un fin de semana distinto al aire libre. La convocatoria reafirmó el interés que generan este tipo de propuestas recreativas en la comunidad y en la región.