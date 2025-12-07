¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 07 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Neuquén Deportes

Confirmaron Clínica de pesca con mosca y Torneo de capturas de carpas

Ambas actividades se realizarán en el río Limay, a la altura de Senillosa, el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre venidero.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Domingo, 07 de diciembre de 2025 a las 16:55
Clínica de pesca con mosca y Torneo de pesca de carpas, se realizarán sobre el río Limay, en Senillosa, el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre

Con la organización de la subsecretaría de Deportes de la provincia en conjunto con la municipalidad Senillosa, esa ciudad del interior neuquino será anfitriona de una doble jornada de actividades de pesca con mosca que tendrá como epicentro el balneario Los Mimbres. La propuesta apunta a promover la pesca deportiva como así también a generar un espacio de disfrute del entorno natural. 

El programa incluye una capacitación y un torneo. La clínica, que se realizará en aguas del río Limay, tendrá lugar el sábado 20 de 10 a 16 y estará a cargo del instructor certificado por la Asociación Argentina de Pesca con Mosca, Nicolás Barros.

La capacitación incluirá contenidos teórico-prácticos destinados a pescadores de todos los niveles y finalizará con la entrega de certificados de participación.

El domingo 21, en tanto, se llevará a cabo el Torneo de pesca de carpas, con acreditación a las 9 y la competencia de 10 a 14. La modalidad será spinning con línea de fondo, con uso obligatorio de anzuelos simples y carnada de pasta de harina.

Las inscripciones se abrirán a partir del 12 de diciembre a través del siguiente enlace https://forms.gle/svFg5sjecqoaDBCT6. Se informó que los cupos tanto para la clínica como para el torneo son limitados. 

 

