Con la organización de la subsecretaría de Deportes de la provincia en conjunto con la municipalidad Senillosa, esa ciudad del interior neuquino será anfitriona de una doble jornada de actividades de pesca con mosca que tendrá como epicentro el balneario Los Mimbres. La propuesta apunta a promover la pesca deportiva como así también a generar un espacio de disfrute del entorno natural.

El programa incluye una capacitación y un torneo. La clínica, que se realizará en aguas del río Limay, tendrá lugar el sábado 20 de 10 a 16 y estará a cargo del instructor certificado por la Asociación Argentina de Pesca con Mosca, Nicolás Barros.

La capacitación incluirá contenidos teórico-prácticos destinados a pescadores de todos los niveles y finalizará con la entrega de certificados de participación.

El domingo 21, en tanto, se llevará a cabo el Torneo de pesca de carpas, con acreditación a las 9 y la competencia de 10 a 14. La modalidad será spinning con línea de fondo, con uso obligatorio de anzuelos simples y carnada de pasta de harina.

Las inscripciones se abrirán a partir del 12 de diciembre a través del siguiente enlace https://forms.gle/svFg5sjecqoaDBCT6. Se informó que los cupos tanto para la clínica como para el torneo son limitados.