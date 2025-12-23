La región del Limay y la región de Los Lagos, se quedaron con la Copa Challenger de la 2° edición de los Juegos Intercomisiones de Fomento, tras concluir la final provincial de fútbol y atletismo que completaron la última instancia del certamen.

El encuentro se disputó en instalaciones de la Ciudad Deportiva de Neuquén, cabecera de la región Confluencia, en las disciplinas de fútbol y atletismo. Concurrieron a esta final 125 chicos y chicas de 13 de las 17 comisiones de fomento.

Participaron deportistas de categorías Sub-12 y Sub-14 de las localidades de El Sauce, Villa Curí Leuvú, Los Catutos, Santo Tomás, Aguada San Roque, Varvarco, Ramón Castro, Covunco, Octavio Pico, Los Guañacos, Los Chihuidos, Chorriaca y Pilo Lil.

El campeón sumando los puntos de las instancias finales de vóleibol, fútbol y atletismo en las que también se evaluó el comportamiento además del mérito deportivo, fueron las regiones del Limay y Los Lagos que totalizaron 176 puntos y de esta manera se quedaron con la Copa Challenger.

En las instancias de cierre el campeón en fútbol 7 mixto fue Villa Curí Luevú, escoltado por Los Catutos y Santo Tomás. En atletismo estos fueron los resultados, en pruebas de velocidad, Sub-12 femenino: 1) Agustina Troncoso (Pilo Lil), 2) Abril Dinamarca (Chorriaca), 3) Briana Seguel (Pilo Lil). Masculino: 1) Máximo Castro (Los Chihuidos), 2) Joaquín Botha (Covunco Abajo); 3) Ezequiel Infante (Pilo Lil). Sub-14 femenino: 1) Yoselín Salvo (Varvarco), 2) Agustina Pérez (El Sauce), 3) Selene Valenzuela (Villa Curí Leuvú). Masculino: 1) Luciano Olave (Varvarco), 2) Alexander Muñoz (Varvarco), 3) Alan Infante (Los Catutos).

En lanzamiento Sub-12 femenino: 1) Briana Seguel (Pilo LIl), 2) Luz Cheuquén (Los Chihuidos), 3) Agustina Troncoso (Pilo Lil). Masculino: 1) Santino Diaz (Santo Tomás), 2) Tomás Jara (Santo Tomás), 3) Joaquín Bota (Covunco Abajo). Sub 14 femenino: 1) Camila Sáez (Villa Curí Leuvú), 2) Siomara Torres (Varvarco), 3) Agustina Pérez (El Sauce). Masculino: Amilcar Aravena (Varvarco), Daniel Rojas (Santo Tomás), 3) William Soto (El Sauce).

En Salto, Sub-12 femenino: 1) Agustína Troncoso (Pilo Lil), 2) Camila Sánchez (Ramón Castro), 3) Luz Cheuquén (Los Chihuidos). Masculino: Dylan Martinez (Aguada San Roque), 2) Máximo Castro (Los Chihuidos), 3) Joaquin Botha (Covunco Abajo).

En Salto Sub-14 femenino: Agustina Pérez (El Sauce), 2) Areli Parra (Pilo Lil), 3) Keren Sifuentes (Ramón Castro). Masculino: 1) William Soto (El Sauce), 2) Alexander Muñoz (Varvarco), 3) Luciano Olave (Varvarco).