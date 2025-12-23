River empezó a mover las primeras fichas del 2026. Mientras el plantel trabaja en San Martín de los Andes, el cuerpo técnico ya definió el primer compromiso de la temporada: el Millonario enfrentará a Nacional de Uruguay en un amistoso que servirá como banco de pruebas antes del inicio del Torneo Apertura.

El encuentro se disputará luego del 10 de enero, una vez finalizada la etapa de trabajo en la Patagonia. Ese día, la delegación dejará suelo neuquino y viajará a Uruguay para continuar con la última parte de la pretemporada en Punta del Este. Allí, entre el 11 y el 18, River se medirá con el Bolso en la ciudad de Maldonado, aunque todavía no fue confirmada la fecha exacta.

La planificación responde a un pedido puntual de Marcelo Gallardo, que pretende que el equipo sume minutos de fútbol real antes del debut oficial ante Barracas Central, programado para el fin de semana del 25 de enero. La idea es llegar con rodaje y con las primeras conclusiones tácticas claras.

La pretemporada será corta pero intensa. River viajará a San Martín de los Andes el sábado 3 de enero y permanecerá allí solo una semana, menos de lo previsto inicialmente. Luego, la preparación continuará en Uruguay, donde el amistoso ante Nacional se presenta como la principal prueba del verano.

Más allá del resultado, todas las miradas estarán puestas en los nombres nuevos. El primer partido no oficial del año aparece como la oportunidad para ver en acción a Fausto Vera y Aníbal Moreno, los refuerzos apuntados para renovar el mediocampo. Si no surge ningún imprevisto, ambos sumarán sus primeros minutos con la camiseta de River.

Con agenda confirmada y rivales definidos, el 2026 empieza a tomar forma. Y River ya sabe cuándo y contra quién dará su primer paso.