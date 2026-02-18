La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió al paro general que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) es por ello que Los partidos de este jueves quedarían suspendidos, jornada en la que estaban previstos cuatro partidos del Torneo Apertura además de ida entre Lanús y Flamengo de Brasil por la Recopa Sudamericana.

Ante esta medida, los clubes ya analizan la posibilidad de que finalmente se posterguen los cuatro cruces correspondientes a la sexta fecha del Torneo Apertura; Defensa y Justicia iba a recibir a Belgrano de Córdoba a partir de las 17:15, mismo horario en el que San Lorenzo se enfrentaría en el “Nuevo Gasómetro” con Estudiantes de Río Cuarto.

Posteriormente a las 19:30 se iban a disputar otros dos encuentros. Independiente Rivadavia de Mendoza iba a recibir a Independiente, mientras que Instituto de Córdoba iba a ser local ante Atlético Tucumán.

Por otro lado, está en duda el juego de Lanús por la Recopa Sudamericana. El granate, campeón de la Copa Sudamericana, recibe por la ida a Flamengo (Campeón de la Copa Libertadores.

Al ser competencia internacional, organizada por la Conmebol, la medida la tomará el ente continental y en el caso de no poder disputarse en el país, se buscarán otras alternativas para que se realice la competencia.

La CGT anunció en hoy en conferencia de prensa que ratificó el paro nacional por 24 para este jueves, en protesta a la reforma laboral que es tratada en Diputados, ya con la aprobación de la cámara del senado.