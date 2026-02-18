La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que este jueves 19 harán un nuevo paro general de 24 horas en todo el país en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Será la cuarta medida de fuerza de la central obrera en lo que va de la actual gestión del gobierno y, aunque se había descartado la movilización, en las últimas horas se confirmó que marcharán hacia el Congreso y Plaza de Mayo mientras diputados debate la reforma.

El paro y movilización tendrá lugar el jueves mientras que en la Cámara de Diputados de debate la Reforma Laboral, que ya tiene media sanción tras ser aprobada en Cámara de Senadores.

A pesar de que la definición ha conseguido el apoyo de distintos sectores como los trenes, subtes, vuelos, bancos, administración pública (ATE y ATEN en este caso), entre otros, algunos también han manifestado no tener por el momento ninguna definición.

La situación del transporte en Neuquén

En el caso de UTA (Unión Tranviarios Automotor) de Neuquén, el referente Javier Soto comentó a Mejor Informado que "por ahora no nos adherimos". Esta decisión se diferencia del anuncio del sindicato a nivel nacional, quienes adelantaron que se sumarían al reclamo.

Si se mantiene esta postura en la región, el sistema de colectivos funcionaría normalmente en Neuquén, manteniendo la operatividad habitual sin interrupciones, a diferencia de lo que se prevé que suceda a nivel nacional.

Por otro lado, desde La Fraternidad, el sindicato que agrupa a los maquinistas de locomotoras y trenes, Omar Maturano, secretario general, confirmó la decisión de plegarse al paro general.

En el Alto Valle, el Tren del Valle indicó a Mejor Informado que por el momento no tienen ninguna confirmación y que esperan en las próximas horas tener novedades para informar los usuarios si habrá o no servicio.