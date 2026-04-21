En el cierre de la fecha, Tigre y Huracán empatan sin goles en el José Dellagiovanna por la decimoquinta jornada del Torneo Apertura. El Matador, fuera de los puestos de playoffs, no gana hace 10 partidos entre certamen local y Copa Sudamericana, y tiene el objetivo de romper su racha ante el Globo, que llega de tres éxitos seguidos (dos en el torneo, uno por Copa Argentina) con el objetivo de sumar de a tres una vez más para acercarse a los octavos de final.

La previa

Con una realidad muy díficil luego de arrancar bien, Tigre necesita imperiosamente un triunfo luego de quedarse afuera de los ocho mejores del Torneo Apertura y arrancar sin triunfos en sus últimos dos duelos de la Sudamericana. Diego Dabove mete mano respecto de la inesperada caída ante Macará en el certamen continental: vuelven Federico Álvarez y Joaquín Laso en defensa, mientras que Gonzalo Piñeiro y Elías Cabrera se hacen presentes en el mediocampo. Además, Pity Martínez, expulsado en la semana, volverá a ser de la partida.

Dabove mete mano buscando que Tigre vuelva al triunfo. (Foto: Clarín)

Del lado de Huracán, en la vuelta de Diego Martínez a la casa de su ex club, el DT en un principio iba a repetir once por primera vez en su ciclo, pero finalmente hará dos cambios y una modificación de esquema a 5-3-2. Lucas Carrizo reemplaza a Emmanuel Ojeda para ir a la zaga, mientras que Facundo Kalinger se metió en el equipo en lugar del paraguayo Óscar Romero.