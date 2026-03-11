Un procedimiento policial en el barrio San Lorenzo terminó con tres jóvenes demorados, el secuestro de un arma de fuego, droga y una camioneta utilizada durante una fuga a gran velocidad.

Todo comenzó cuando personal de la Comisaría 16° recibió un alerta que advertía sobre una camioneta con varios ocupantes presuntamente armados que circulaba por el sector. Cuando los efectivos localizaron el vehículo e intentaron identificar a quienes viajaban en él, el conductor aceleró y escapó.

La maniobra activó un seguimiento preventivo mientras otros móviles policiales se sumaban para cerrar posibles vías de salida.

Una fuga que terminó en una vivienda

La persecución se extendió por varias cuadras del barrio hasta que los ocupantes abandonaron la camioneta y corrieron hacia una vivienda cercana.

Los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en el sector y lograron controlar la situación. Dentro del domicilio demoraron a tres jóvenes vinculados con la fuga.

Un arma arrojada al patio

Durante el procedimiento, los policías observaron que uno de los sospechosos arrojó un objeto hacia el patio de la vivienda.

Al revisar el lugar confirmaron que se trataba de una pistola calibre .380. En el mismo procedimiento también encontraron cogollos y plantas de cannabis sativa.

Ante ese hallazgo intervino personal del Departamento Antinarcóticos y Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes.

Secuestro del vehículo e intervención de la Fiscalía

La Fiscalía dispuso la imputación de los demorados por tenencia ilegal de arma de fuego. Además, uno de los jóvenes fue notificado por infracción a la Ley de Estupefacientes.

En el operativo también secuestraron la camioneta Volkswagen Amarok en la que se movilizaban durante la fuga. El vehículo quedó a disposición de la investigación judicial.