El cantante Paulo Londra volvió a vivir uno de los momentos más importantes de su vida: el nacimiento de su tercera hija. El artista cordobés y su pareja, Martina Quetglas, confirmaron en sus redes sociales la llegada de Justina, la beba que nació el pasado 9 de marzo y que llenó de felicidad a toda la familia.

La noticia fue anunciada por el propio Paulo Londra y Martina Quetglas a través de sus cuentas de Instagram, donde compartieron dos imágenes muy especiales del nacimiento. En una de las fotos se puede ver el momento posterior al parto con los tres abrazados, mientras que en la otra aparece el cantante sosteniendo por primera vez a su hija en la habitación del sanatorio.

En la publicación, Martina Quetglas acompañó la imagen del nacimiento con una breve pero emotiva frase: “9 de marzo 2026”, escribió junto a la foto que muestra el instante en que Justina llegó al mundo, en medio de la emoción de sus padres.

Por su parte, Paulo Londra también expresó su felicidad con un mensaje dedicado a su pareja y a la pequeña recién nacida. “Gracias a mi leona, te la bancaste toda y trajiste a la leona Justina a la manada”, escribió el cantante, visiblemente emocionado por el momento que estaban viviendo.

Además, el artista quiso agradecer especialmente al equipo médico que acompañó el parto en la Clínica Universitaria Reina Fabiola, en la ciudad de Córdoba. “Gracias a todos los médicos, doctores y enfermeros de la Reina Fabiola por ayudar en el proceso y que sea bello”, expresó Paulo Londra.

El nacimiento de Justina ocurrió el lunes 9 de marzo, aunque la pareja decidió esperar algunos días para compartir públicamente la noticia con sus seguidores. Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de felicitaciones para Paulo Londra y Martina Quetglas por la llegada de la nueva integrante de la familia.

La historia de amor entre Paulo Londra y Martina Quetglas comenzó hace algunos años y tiene un detalle especial: ambos fueron compañeros de colegio antes de iniciar su relación. Con el tiempo, su vínculo se consolidó y ahora celebran juntos la llegada de su primera hija en común, Justina.

Cabe recordar que Paulo Londra ya es papá de otras dos niñas: Isabella Naomi, nacida en julio de 2020, y Francisca, que llegó en 2022. Ambas son fruto de su relación anterior con Rocío Moreno, por lo que el artista ahora disfruta de su familia ampliada con la llegada de la pequeña Justina.