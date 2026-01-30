El neuquino Fabián Sambueza jugó esta semana su partido número cien con la casaca cien del Atlético Bucaramanga. El zapalino enfrentó a al Cúcuta por la tercera fecha de la Liga BetPlay I-2026 y marcó el regreso del clásico del Oriente Torneo Apertura Colombiano

El jugador, hermano de Rubens, también futbolista profesional con pasado en River Plate, y el fútbol colombiano, asistió a su compatriota Luciano Pons. Surgido en Unión de Zapala y con paso por las inferiores de Argentinos Juniors. Olimpo de Bahía Blanca, River Plate, también jugó en Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Independiente de Neuquén, Huracán de Comodoro Rivadavia, Racing de Trelew y Temperley en el fútbol argentino. En Colombia además de su actual club, militó en Deportivo Cali, Independiente Santa Fe de Bogotá y Junior de Barranquilla, con todas las instituciones jugó Copa Libertadores de América.

En Los Leopardos desde el 2024, lleva 18 asistencias en el club amarillo. Con 37 años mantiene un gran nivel.

"El Chino” sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia reciente del Atlético Bucaramanga. El mediocampista argentino alcanzó la cifra de 100 partidos oficiales con la camiseta auriverde, consolidándose como una de las piezas más influyentes del equipo en los últimos años.

Desde su llegada al club, ha sido sinónimo de talento, liderazgo y regularidad. En estos 100 encuentros, el volante ofensivo registra 16 goles, demostrando versatilidad en la definición: 13 con pierna derecha, 2 con izquierda y 1 de cabeza. A esto se suman 23 asistencias, confirmando su rol clave en la generación de juego y en el desequilibrio en el último tercio del campo.

En cuanto a tiempo en cancha, el “Chino” acumula 7.517 minutos disputados, una muestra clara de su continuidad y relevancia dentro del esquema táctico del equipo. En el apartado disciplinario, ha recibido 32 tarjetas amarillas y apenas 1 tarjeta roja.

El zapalino Sambueza en un nivel superlativo

El recorrido de Sambueza con el Bucaramanga también incluye un logro destacado: un título, que lo posiciona como uno de los protagonistas de una etapa significativa para la institución. A sus 100 partidos, Fabián Sambueza no solo celebra una cifra redonda, sino también un legado construido a base de rendimiento, compromiso y jerarquía, reafirmando su lugar como referente del conjunto auriverde.

La violencia volvió a ser la protagonista en el clásico

El partido cien del neuquino se vio opacado ya que incidentes registrados, dejó el lamentable saldo de la muerte de un aficionado y una ola de violencia dentro y fuera del estadio General Santander. La gresca quedó registrada en video.

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó en tragedia en Cúcuta, donde un hincha del Atlético Bucaramanga murió tras un ataque a las afueras del escenario del partido. Los disturbios dejaron además al menos cinco personas heridas y sembraron temor entre los asistentes y comerciantes de la zona.

Las autoridades informaron que la víctima, vestía la camiseta de su equipo y se encontraba en una estación de servicio cercana al estadio cuando fue sorprendido por un grupo de seguidores del conjunto local. Testigos citados señalaron que los agresores le arrebataron la camiseta antes de atacarlo con un arma cortopunzante en el pecho, provocándole la muerte de manera inmediata.

Este viernes el neuquino Sambueza asistió a la ceremonia de despedida del hincha asesinado, identificado como Camilo Andrés Rojas Rey, que será sepultado en el Parque Memorial Tierrasanta.