Viernes 30 de Enero, Neuquén, Argentina
ENORME EXPECTATIVA

Todo listo para una nueva edición del Triatlón de la Confluencia en Neuquén capital

Con epicentro en el Paseo Costero, este domingo 1 de febrero se llevará a cabo la competencia con distancia olímpica y unos 300 atletas de diez provincias. La actividad incluye además un Acuatlón Kids para toda la familia.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 30 de enero de 2026 a las 16:26
Este domingo se realizará la tercera edición del Triatlón de la Confluencia

Dentro del marco de actividades que se realizan en Neuquén capital durante el verano, se llevará a cabo la tercera edición del Triatlón de la Confluencia con epicentro al Paseo Costero del río Limay.  La carrera será este domingo, 1 de febrero, y está organizada por la Asociación Neuquina de Pruebas Combinadas, junto a la Secretaría de Vinculación Estratégica de la Municipalidad de Neuquén y el apoyo diversos actores del sector privado.

La prueba tendrá inicio con el segmento de natación a través del río Limay, con un recorrido de 1500 metros río abajo. Luego se pasará al tramo de ciclismo que atravesará la ciudad y tendrá 40 kilómetros.

Para finalizar, la etapa pedestre se realizará a lo largo del Paseo Costero con un recorrido de 10.000 metros (10 kilómetros). La distancia olímpica es la apuesta para que Neuquén sea candidata a ocupar una fecha en el calendario argentino de triatlón, en años venideros.

En el programa Verano de Primera que se emite por Canal 24/7 de Noticias, AM 550, el secretario de Vinculación Estratégica del municipio capitalino, Mauricio Serenelli comentó aspectos salientes de la organización de la prueba.

Participarán alrededor de 300 atletas que representarán a 10 provincias. Con la presencia de figuras reconocidas como Mario de Elias, Pablo Ureta, Gabriela Carena, Yanina Minaglia y Emmanuel Iodice, entre otros. La Acreditación y Charla Técnica se hará el sábado 31 de enero en el Casino Magic ubicado en la calle Doctor Teodoro Luis Planas 4005 de Neuquén capital.

Se volverá a realizar este año, el Acuatlón Kids, en una actividad pensada para toda la familia. Los chicos nadarán y correrán en circuitos diseñados para las distintas edades, con el objetivo de acercarlos al deporte desde una experiencia lúdica, recreativa y segura, fomentando desde temprana edad un estilo de vida activo y saludable.

 

