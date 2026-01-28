El delantero tucumano Martín Nicolás Peralta fue anunciado como refuerzo del Club Cipolletti de cara al inicio de la pretemporada con vistas a la participación de los albinegros en el Torneo Federal A 2026, certamen que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para los equipos indirectamente afiliados el Consejo Federal.

Peralta es un jugador conocido, a enfrentado en más de una oportunidad a los rionegrinos siendo parte del plantel de Villa Mitre de Bahía Blanca. Fornido delantero de 28 años, nació en San Miguel en "El Jardín de la República" el 4 de abril de 1997, 1,80 metros y con un peso ideal entre 74 y 75 kilos. Con pasado en Atlético, San Martín y Deportivo San Jorge en su provincia natal, también registra pasos por Estudiantes de Rio Cuarto (Córdoba), Boca Unidos de Corrientes, Defensores Unidos de Zárate, y el mencionado Villa Mitre.

Sus números en nuestro país, nunca jugó en el exterior, dicen que jugó 172 partidos y convirtió 39 goles en 4 categorías de Argentina (Primera División, Primera Nacional y Torneo Federal A).

Así presentó en redes sociales el albinegro a su nuevo delantero

El tucumano Peralta se convirtió en el quinto refuerzo del elenco que por segundo año consecutivo orientará el santafesino Daniel "El Chango" Cravero, se sumará a los ya confirmados, el defensor neuquino Víctor Manchafico, los volantes, Marcos Pérez y Maximiliano López y el delantero Sebastián Jeldres.

Cipolletti arrancará la temporada el venidero martes 3 de febrero, y en las próximas horas podrían llegar dos jugadores más a punto de finiquitar por la dirigencia que encabeza Marcelo Bastías como presidente de la subcomisión de fútbol.

Uno sería el volante por afuera, el zapalino Fernando Pettinerolli, que finalizó su vínculo con Deportivo Rincón el club del norte de la provincia de Neuquén y también se llevan negociaciones con Santiago Castillo, un nueve prometedor que jugó y le marcó goles a los rionegrinos jugando por Kimberley de Mar del Plata, que no sería tenido en cuenta para esta temporada.