Deportivo Rincón suma a Juan Ignacio Achetoni como refuerzo 2026

A días de arrancar la pretemporada Deportivo Rincón no para de sumar refuerzos de cara a su participación en el Torneo Federal A 2026, su principal objetivo de este año, más allá que también jugará la Copa Argentina, donde el viernes 20 de marzo se cruzará en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

Este martes se confirmó que el mendocino Juan Ignacio Achetoni será jugador del elenco que dirigirá Pablo Castro este año. Volante derecho, habitualmente juega como interno, los que en estos tiempos se denominan volantes mixtos, con marca y juego, según las circunstancias del juego. Con 20 años, (nació el 11 de marzo de 2005 en Alvear el sur de Mendoza), 1,75 metros de altura y un peso ideal de 70 a 72 kilos.

Arrancó su carrera en Pacífico de su ciudad natal, estuvo hasta los 13 años, donde fue reclutado por Aldosivi de Mar del Plata, donde llegó a debutar en primera división en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025 y viene de jugar el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 en Huracán de San Rafael, eliminado en semifinales de zona Cuyo. Fue capitán de la reserva del elenco de la ciudad balnearia bonaerense y se destacó en varias divisiones formativas antes de llegar a la máxima categoría del Tiburón.

Así presentó en redes sociales Deportivo Rincón a su duodécima incorporación para el Torneo federal A 2026

De esta manera son 12 los jugadores que ya sumó el León del Norte y que arrancarán la pretemporada la semana venidera, tal como ocurrió el año pasado en un predio en la zona de chacras de Ferri en Cipolletti.

Los jugadores anunciados son el exprimentado delantero colombiano Cristian Stiven Cangá Vargas, el volante cordobés Axel Iván Oyola, el defensor Juan Albertinazzi., el zaguero central Rodrigo "Petróleo" Herrera, el lateral/volante cipoleño Matías Carreras, los delanteros, Jorge Rossi, el colombiano Jair Julio Blanco, el chileno Alexis Valencia Castro, el volante Rodrigo Agustín Montes, los también delanteros Ricardo Dichiara y Matías Domínguez y en las últimas horas Juan Ignacio Achetoni.