Cole Palmer continúa consolidándose no solo como una de las grandes figuras del Chelsea dentro del campo, sino también como una marca propia fuera de él. El futbolista inglés registró oficialmente su ya famosa celebración del cold, un gesto que se volvió parte de su identidad y que ahora cuenta con respaldo legal y proyección comercial.

La celebración, que simula una sensación de frío tras cada gol o asistencia decisiva, se popularizó rápidamente entre los aficionados del Chelsea y del fútbol europeo. Con el paso de los partidos, el gesto dejó de ser solo un festejo espontáneo para transformarse en un símbolo reconocible asociado directamente a la imagen del jugador.

El jugador del Chelsea registró su festejo

El anuncio fue realizado este martes a través de un video publicado en sus redes sociales, donde Palmer presentó el logotipo que acompañará esta nueva etapa de su marca personal. La reacción de los fanáticos fue inmediata, con miles de interacciones que confirmaron el impacto cultural del festejo y su rápida adopción en redes y tribunas.

Con este movimiento, Palmer se suma a la tendencia de futbolistas que buscan proteger y capitalizar sus símbolos personales, transformando gestos icónicos en activos comerciales. Más allá de su rendimiento deportivo, el inglés empieza a construir un posicionamiento propio que lo proyecta como una figura con peso en el cruce entre fútbol, marketing y cultura pop.

El video donde se presentó el logotipo de Cole Palmer de su saludo. ya es marca registrada