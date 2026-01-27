En la continuidad de la jornada entre semana del Torneo Apertura, habrá duelo de invictos de la Zona A: Vélez recibe a Talleres en Liniers en el José Amalfitani. Ambos conjuntos lograron ganar su primer partido y pretenden continuar por la senda del triunfo en un duelo que enfrentará a dos ídolos de Boca como Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tévez en los bancos de suplentes. El encuentro será televisado por ESPN Premium. Por ahora, es victoria del Fortín por 2-1.

Vélez 2-1 Talleres, los goles

A los 27 minutos de juego, Talleres aprovechó la pelota parada para ponerse en ventaja. Un córner desde la izquierda del juvenil Giovanni Baroni cayó en el punto penal y Augusto Schott anticipó magistralmente de cabeza con un remate fortísimo que venció la resistencia de Alvaro Montero.

Después de una primera parte incómoda, el Fortín salió decidido a cambiar la cara en el segundo tiempo y a los siete minutos encontró el empate. En un tiro libre algo lejano, Manuel Lanzini buscó sorprender con un remate directo al arco y lo consiguió: Guido Herrera quiso volver sobre sus pasos, pero el manotazo del arquero no fue suficiente para evitar el tanto de la igualdad.

Entrando en la etapa final del juego, un inesperado protagonista salió desde el banco e iba a desatar el grito de los presentes en Liniers. Luego de una jugada entre Maher Carrizo y Diego Valdés, el chileno quiso pasársela a un compañero pero un defensor de Talleres cerró con lo justo. No obstante, el rebote lo tomó Joaquín García y sacó un fuerte derechazo arriba que venció a Herrera para darle el 2-1 al Fortín. El lateral volvía justo hoy luego de un año tras una fractura de tobillo y lo hizo con un tanto clave para lo que es hasta ahora la segunda victoria de Vélez en dos partidos disputados.

Montero salvó a Vélez

Después del 1-1, Talleres emparejó nuevamente el encuentro y consiguió generar tres chances importantes donde se chocó con muy buenas intervenciones del arquero colombiano. Primero, apareció para sacarle un cabezazo a Schott, que estuvo cerca de su doblete. Minutos más tarde, le tapó un mano a mano a Rick Lima en un contragolpe peligrosísimo y en la siguiente acción apareció también para tapar, un remate lejano de Valentín Depietri, sosteniendo la paridad.

Formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Tobías Andrada, Manuel Lanzini, Matías Arias; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza; Rick Lima, Giovanni Baroni y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Así llegan al partido

El elenco de Liniers viene de sumar un triunfo sobre el final por 1-0 ante Instituto en Córdoba gracias al gol del juvenil Tobías Andrada, quien volvería a ser titular esta tarde. La novedad en el Fortín será el retorno a la lista de convocados de Maher Carrizo, quien no había viajado al primer partido ante La Gloria por decisión de Barros Schelotto, que luego de una charla con el jugador en donde éste le comentó que no estaba enfocado al 100% por la chance de una transferencia al fútbol europeo, decidió dejarlo al margen.

Maher Carrizo, uno de los más pretendidos este mercado, podría volver al once en Vélez.

En cuanto a la 'T', que también ganó en el debut con un 2-1 sobre Newell’s en el estadio Mario Alberto Kempes, la formación sería la misma con la que los de Tévez se llevaron los tres puntos, con el estreno goleador del refuerzo Ronaldo Martínez y actuaciones destacadas de los juveniles Giovanni Baroni y Matías Gómez. La única baja será la del delantero colombiano Diego Valoyes, que confirmó su retorno al club hace unos días, pero se encuentra lesionado.