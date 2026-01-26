En este inusual comienzo de fecha del Torneo Apertura un día lunes, Platense empata como local con Instituto 1-1. El Calamar, que en su estreno igualó sin goles frente a Unión, se había adelantado con un gol de Franco Zapiola en la primera parte. En el segundo tiempo, en lo que fue el momento más emotivo del encuentro, La Gloria logró el empate gracias a Alex Luna pero rápidamente el local restableció la ventaja por intermedio de Tomás Nasif, logrando así lo que es hasta ahora su primera victoria en el campeonato.

Platense 2-1 Instituto, los goles

A la media hora de juego, un error insólito del arquero Manuel Roffo le permitió a Platense adelantarse en el marcador. Un pelotazo de Fernando Alarcón salió rebotado y el arquero visitante salió muy lejos a intentar despejar ese balón que fue contra su arco, no obstante su cabezazo quedó corto y se transformó en un obsequio para Zapiola, quien con el arco vacío puso el 1-0.

A poco menos de 20 minutos para el final, un Instituto que buscó más en la segunda parte encontró la igualdad con una muy buena jugada colectiva. Juan Ignacio Méndez, Giuliano Cerato y Luca Rafaelli combinaron por derecha y la acción terminó en un centro atrás de éste último para la llegada de Luna, que la desvió contra el segundo palo para establecer el 1-1.

Pero La Gloria no aguantó la diferencia por mucho tiempo y el Calamar golpeó a los 30 minutos de la parte final de la mano de dos de sus refuerzos. Juan Gauto tomó la pelota por izquierda y sacó un centro al segundo palo para la llegada de Tomás Nasif, que venció a Roffo con un cabezazo al primer palo, restableciendo la ventaja local.