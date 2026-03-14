Lionel Messi está a un paso de volver a escribir una página dorada en la historia del fútbol. El capitán del Inter Miami buscará alcanzar los 900 goles en su carrera profesional este sábado cuando su equipo visite al Charlotte en el Bank of America Stadium por la cuarta fecha de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

El conjunto dirigido por el argentino Javier Mascherano llega a este compromiso tras vencer 2-1 al DC United en la última jornada del torneo, partido en el que el rosarino de 38 años convirtió su tanto número 899 como profesional.

Durante la semana, el Inter Miami empató 0-0 ante Nashville por los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, encuentro en el que Messi no logró romper la barrera de los 900 goles, por lo que el desafío quedó postergado para el duelo de este sábado.

De lograr convertir frente al Charlotte, el campeón del mundo en Qatar 2022 alcanzará una cifra histórica que reafirma su impresionante vigencia en el fútbol internacional.

El primer gol de Messi como profesional llegó el 1 de mayo de 2005 con la camiseta del Barcelona frente al Albacete. Desde entonces, su carrera estuvo marcada por una lluvia de goles que lo llevaron a convertirse en uno de los máximos goleadores de todos los tiempos.

A nivel clubes, el argentino suma 784 tantos repartidos entre Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami. En el conjunto catalán marcó 672 goles en 17 temporadas, transformándose en el máximo goleador de la historia del club.

Luego de su paso por España, Messi jugó dos temporadas en el Paris Saint-Germain, donde anotó 32 goles. Desde su llegada al Inter Miami en 2023, el rosarino ya acumula 80 tantos con la camiseta del equipo estadounidense.

A esta impresionante cifra se suman los 115 goles que convirtió con la Selección argentina, registro que lo ubica como el máximo goleador histórico de la Albiceleste, superando los 56 que había marcado Gabriel Omar Batistuta.

Con 899 goles en su cuenta personal, Messi está a apenas un paso de alcanzar otra cifra redonda en su carrera.