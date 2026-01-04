Debido a los acontecimientos políticos sucedidos en Venezuela durante las últimas horas la Liga Profesional de beisbol decidió suspender su fecha del fin de semana de manera preventiva, evitando fijar día para su regreso.

Es de las primeras medidas relacionadas al deporte que se ven afectadas por la detención del presidente Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos, pese a que el certamen se encontraba en una instancia decisiva conocida como Round Robin.

“Debemos esperar, pero aún no hay una suspensión definitiva. Hay que resguardar a peloteros, fanáticos e importados. También veremos si los tiempos alcanzan para completar el torneo”, expresó Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP.

La suspensión de la fecha de la Liga de beisbol será analizada día tras día por las autoridades venezolanas.

La evaluación de la situación será día a día, mientras que el fútbol tiene fecha de retorno para el 30 de abril y comienza a especularse con la que podría suceder con los clasificados a copas internacionales de la Conmebol como la Sudamericana o la Libertadores.

Desde el entorno de la liga de beisbol dijeron que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad ni operativas necesarias para llevar adelante eventos masivos, algo que puede trasladarse a cualquier otro ámbito.

Libertadores

El primer compromiso de un club de fútbol venezolano en el campo internacional está previsto para el 2 de febrero, con el Deportivo Táchira visitando a The Strongest en Bolivia por la fase preliminar de la Copa Libertadores.

La revancha, en el país del conflicto, está prevista para el martes 10 de del segundo mes del 2026. Conmebol todavía ni se ha expresado por lo sucedido y esperará el suceso de los hechos para tomar una determinación.