Visita de Kevin y Luciano Benavides a Juan Cruz Yacopini en recuperación

A medida que su cuadro de salud avanza favorablemente, el piloto mendocino Juan Cruz Yacopini recibió la visita de los hermanos Kevin y Luciano Benavides, quienes recientemente vienen de completar su participación en el Rally Dakar 2026, con victoria en la categoría motos para este último.

“Hoy, un día muy especial. Feliz de visitarte amigo @juanxyacopini, y de verte en tan buen camino con esa fuerza y fe. Vamos perro, todo es posible”, escribió Kevin en una publicación que compartió mediante sus redes sociales, a lo que el cuyano Yacopini contestó con un corazón.

El accidente ocurrió el 19 de diciembre de 2025, cuando el piloto se encontraba de vacaciones en el Dique El Carrizal, en Mendoza. Tras lanzarse al agua en una zona de poca profundidad, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó un politraumatismo grave y un shock medular, por lo que debió ser asistido de urgencia y permaneció internado en terapia intensiva.

Luego de una primera intervención quirúrgica en Mendoza, Yacopini fue trasladado al Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires, donde continúa con un tratamiento especializado. Como consecuencia del accidente, el mendocino no pudo ser parte del Rally Dakar 2026, competencia que iba a disputar con el equipo Toyota Gazoo Racing Sudáfrica.