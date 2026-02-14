Las Yaguaretés brillan en Nairobi, tres victorias en el SVNS 2

El seleccionado argentino femenino de rugby, las Yaguaretés 7`s, se presentó este sábado en la primera etapa del SVNS 2 del Circuito Mundial de Seven, la cual se lleva a cabo en Nairobi, en Kenia.

En una jornada ideal, las albicelestes lograron tres victorias al hilo. En el tercer encuentro le ganaron a Brasil por 28 a 17, antes fue frente a España por 19 a 17 y en el debut del torneo le ganó a China 20 a 10.

Este domingo, Las Yaguaretés se enfrentarán a los locales de Kenia a partir de las 5.44 (hora argentina) y a Sudáfrica a partir de las 9.12 (también, hora argentina).

Fue un día perfecto que fue de menor a mayor y culminó con un triunfazo ante Brasil por 28 a 17. El seleccionado argentino basó su victoria en una entrega absoluta, logrando revertir un inicio adverso con pura garra. Tras empezar 0 a 5 abajo, la reacción llegó a través de la presión asfixiante que forzó errores constantes en las brasileñas. María Brígido fue la gran figura de la primera etapa con un doblete que dio vuelta el marcador, mientras que en la última jugada del primer tiempo, un pase quirúrgico (offload) de Paula Pedrozo le dejó el camino libre a Marianela Escalante para aterrizar en el ingoal.

En el complemento, con el tablero 21 a 5, Argentina resistió los embates de las "Tupis". Aunque Bianca Silva descontó con su velocidad característica, Candela Delgado sentenció el encuentro a dos minutos del final tras una corrida fulminante en los últimos metros. El try de Thalia Costa en el epílogo solo sirvió para decorar el 28 a 17 definitivo.

Las Yaguaretés 19 a 17 a España

Durante los primeros minutos de juego, al equipo argentino le costó hacer pie en el partido y, por esto, estuvieron abajo en el marcador por dos tries. Las jugadoras albicelestes pudieron recomponerse, hilvanar buenas jugadas, pero debieron esperar casi 10 minutos de la primera mitad llegar a la conquista para ponerse en juego.

Ya en el complemento, las españolas llegaron al ingoal rival rápidamente para aumentar la ventaja que parecía muy difícil de dar vuelta. Las argentinas no bajaron los brazos y consiguieron los dos tries suficientes para dar vuelta el resultado y quedarse con la victoria. Las conquistas para Las Yaguaretés fueron apoyadas por Virginia Brígido, Talía Rodich y Sofía González.

Las Yaguaretés 20 a 10 sobre China

Las argentinas arrancaron la primera mitad siendo implacables tanto en ataque como en defensa, aprovecharon la jugadora de más, por una tarjeta amarilla, y sacaron una ventaja que las asiáticas no pudieron dar vuelta.

En ese primer tiempo, Las Yaguaretés mostraron todo su repertorio para hacer daño a su rival, jugaron tranquilas, sabiendo lo que tenían que hacer. Ya en el complemento, se vio al seleccionado asiático mucho más ofensivo decidido a dar vuelta el resultado, pero solamente pudieron llegar al ingoal en dos oportunidades y se quedaron con las manos vacías. Los tries para las argentinas fueron apoyados por Cristal Escalante, Talía Rodich y Paula Pedrozo.