Huracán aceleró y quedó a un paso de concretar un regreso que ilusiona a su gente. De manera silenciosa y sin ruido, el club avanzó fuerte para repatriar a Matías Cóccaro, que en las últimas horas confirmó su salida del Montreal Impact.

El Globo mantiene charlas avanzadas con el delantero uruguayo de 28 años y el acuerdo estaría encaminado para que el Zorro vuelva a vestir la camiseta quemera. De sellarse la negociación, Cóccaro firmaría un contrato por tres temporadas y tendría su segundo ciclo en Parque Patricios, el club donde mostró la mejor versión de su carrera.

Cóccaro había dejado Huracán a comienzos de 2024 rumbo a la MLS, luego de que la franquicia canadiense abonara cerca de dos millones de dólares por el 90% de su pase. Su etapa en el Globo había sido más que positiva: 31 goles en 110 partidos y una identificación plena con el hincha, que lo convirtió rápidamente en referente.

Sin embargo, su experiencia en el exterior no terminó de consolidarse. En Montreal disputó 25 encuentros, con cinco goles y una asistencia, y luego fue cedido a Atlas de México, donde tampoco logró continuidad ni impacto, con apenas tres tantos en 28 presentaciones.

Ahora, con el pase en su poder y el deseo de relanzar su carrera, Cóccaro ve con buenos ojos el regreso a Huracán. En Parque Patricios también lo esperan: saben que el Zorro ya demostró que el traje le calza a la perfección y que su vuelta puede ser mucho más que una simple repatriación.