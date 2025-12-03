El sábado 16.30hs en Florida, se disputará la final de MLS entre el campeón de la conferencia Este: Inter Miami, y el ganador de la Oeste: Whitecaps, equipo donde está Thomas Müller, jugador alemán que suma otro capítulo más contra Lionel Messi, y que en la previa tiró una desafiante frase: “Te cazaré de nuevo”.

El delantero de 36 años llegó hace 6 meses a la liga estadounidense luego de jugar 25 años en el Bayer Múnich, y en su primera participación disputará la gran final por el título con el Vancouver Whitecaps de Canadá, equipo que ganó la Conferencia oeste superando 3-1 a San Diego en la final.

En la previa al gran duelo de este sábado en el Chase Stadium, el campeón del mundo con su selección en el 2014, dejó una frase en tono de broma cuando se refirió a Messi: “Te cazaré de nuevo”, amparada con un historial que lo favorece, y agregando además, “Contra Messi las cosas suelen salir bien a nivel resultados. No es Messi contra Müller, es Miami contra Whitecaps. Quizás ellos dependen un poco más de él de lo que este equipo depende de mí, porque somos un grupo tan bueno”, expresó.

La final del mundo del 2014 quedó para Muller en el Maracaná

Además, analizó la final y también tiró flores al rival, “Disfruto de ver a Messi jugar, pienso que Miami es un equipo realmente fuerte. Vimos que derrotó a New York en una forma muy fuerte. Es una gran final, una final que deseaba. Creo que es importante para todo el mundo”.

El enfrentamiento entre ambos es favorable para Müller, quien ganó en 7 de los 10 enfrentamientos, entre ellas el 8-2 con el Bayer Múnich al Barcelona, y la final del mundo del 2014 con Alemania. En los tres triunfos de Messi, dos son con la selección en amistosos, y una en la Champions del 2015.

EL equipo de Canadá arranca levemente favorito en la gran final, ya que llega a su primera final de la MLS Cup tras conquistar también el Campeonato Canadiense y disputar la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.