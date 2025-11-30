Tras la consagración en la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami jugará como local la final por el título ante Voncouver WhiteCaps el próximo sábado en La Florida.

Por haber terminado como el mejor de la fase regular, Las Garzas se quedaron con la localía en la gran definición ante el equipo canadiense que compite en el certamen estadounidense.

El cruce está programado para las 16:30 y será televisado en exclusiva por AppleTV, uno de los contratos generados a partir del arribo del capitán argentino al fútbol del país de América del Norte.

El Inter Miami ya tiene la Copa de la Conferencia del Este, pero quiere la de la MLS.

Además, el compromiso será el último oficial de los españoles Jordi Alba y Sergio Bousquet, quienes ya confirmaron su retiro oficial, lo que abrirá espacios para nuevas estrellas en el mercado de pases.

Objetivo claro

La copa de conferencia es la segunda conquista de Inter desde que comenzó el proyecto Messi. Juntos ya levantaron también la Copa de la Liga, aunque la máxima aspiración es quedarse con el torneo.

El capitán fue claro en su mensaje de redes, cuando escribió que quedaba un pasito más, proyectando lo que será el último partido del año.

Luego de la final, la MLS ingresará en un extenso receso que ha abierto muchos rumores en relación al futuro inmediato de Messi de cara al Mundial. Extraoficialmente se ha conocido de su deseo por completar una extensa pretemporada para analizar su presente físico. Parece difícil imaginarlo jugando en otro país por un trimestre, aunque la proximidad de la Copa del Mundo puede motivarlo para hacerlo posible.